A atuação dos médicos ocorre dentro da estratégia de fortalecimento da atenção básica, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS)

publicado em 19/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga segue contando com três profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos atuando na rede pública municipal de saúde. Entre eles, dois são médicos cubanos que integram as equipes responsáveis pelo atendimento à população nas unidades de saúde do município.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a participação de Votuporanga no programa contribui para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, ampliando a oferta de consultas médicas e garantindo maior cobertura assistencial aos moradores.A pasta informa ainda que a presença desses profissionais favorece a continuidade do cuidado prestado aos pacientes, especialmente no acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, além de colaborar para a realização de ações preventivas e de promoção à saúde desenvolvidas pelas equipes de atendimento.“Além disso, o programa representa importante apoio à gestão municipal, auxiliando na manutenção do atendimento nas unidades de saúde e assegurando maior estabilidade nas equipes, o que reflete diretamente na qualidade e na resolutividade dos serviços prestados à comunidade”, apontou a pasta.A atuação dos médicos ocorre dentro da estratégia de fortalecimento da atenção básica, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a ampliação do acesso aos serviços e para o acompanhamento contínuo da população atendida pela rede municipal.