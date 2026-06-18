Evento contará com shows musicais, apresentações de quadrilhas, brincadeiras típicas, feira de artesanato e gastronomia

publicado em 18/06/2026

Parque da Cultura será palco de mais uma edição do Arraiá no Parque neste final de semana Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO final de semana será marcado pelo Arraiá no Parque, uma festa junina promovida pela Prefeitura de Votuporanga, que acontecerá no Parque da Cultura. O evento reunirá atrações musicais, apresentações culturais, gastronomia, artesanato e brincadeiras típicas, além feira de artesanato e os food trucks já tradicionais da cidade.O público poderá participar gratuitamente de brincadeiras juninas, acompanhar as apresentações de quadrilhas da Associação Antialcoólica de Votuporanga e da Secretaria de Esportes e Lazer. Durante todo o evento ocorrerá distribuição de pipoca.As atrações musicais começam às 18h em ambos os dias. No sábado (20), sobem ao palco Bruno Vicente e Rodrigo Olih. No domingo (21), o público poderá prestigiar os shows de Fernando Marques e da dupla Bruno Henrique e Renato, que encerra a programação com sucessos sertanejos, modões e clássicos juninos. A feira de artesanato e os food trucks começam a funcionar às 15h.As atrações musicais foram conseguidas por meio do programa Difusão CultSP 2026 da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), na qual o município foi contemplado em dois editais.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca que o Arraiá no Parque foi planejado para proporcionar momentos de convivência, lazer e valorização das tradições populares. "Estamos preparando uma festa especial para toda a família, com muita música, gastronomia, artesanato e brincadeiras que valorizam nossas tradições culturais. O Parque da Cultura será novamente palco de momentos de confraternização, lazer e alegria para a população. Convidamos todos para participarem do Arraiá no Parque e celebrarem conosco essa importante manifestação da cultura popular brasileira", afirmou.