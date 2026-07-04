Em Votuporanga, Fausto Pinato anuncia recursos para 16 entidades

publicado em 04/07/2026

Em Votuporanga, Fausto Pinato anuncia recursos para 16 entidades (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brRepresentantes de 16 entidades assistenciais de Votuporanga participaram na noite de ontem, no Centro Social, de um encontro com o deputado federal Fausto Pinato (União), oportunidade em que o parlamentar anunciou recursos financeiros para as instituições da cidade – cerca de R$ 1,5 milhão.Lideranças de diversas áreas participaram do encontro, entre elas o prefeito em exercício, Luiz Torrinha, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e o empresário Valmir Dornelas. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Pinato contou que veio à cidade para “primeiro atender à solicitação da nossa Rose Seba, que é a nossa primeira-dama. Ela fez um pedido de umas verbas que a gente mandou para algumas entidades. E eu, como cidadão votuporanguense, tenho uma obrigação de vir para prestar conta do nosso trabalho. E não poderia deixar de atender esse chamado da dona Rose e dos vereadores”.O deputado também elogiou muito o trabalho da primeira-dama e presidente do fundo social. “Eu mandei R$ 1 milhão e meio e ela [Rose] ficou de dividir, né? Mais ou menos isso daí. E a gente fica contente, lógico que o cobertor é curto, mas dividindo um pouquinho para cada, a gente pode ajudar. E a nossa primeira-dama tem um olhar muito social”, afirmou.