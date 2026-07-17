Evento organizado pelo contra mestre Igor reuniu alunos, professores e praticantes da modalidade em busca de consolidar encontros mensais em Votuporanga

publicado em 20/07/2026

O encontro proporcionou momentos de aprendizado, integração e valorização dessa importante manifestação cultural brasileira Foto: Arquivo Pessoal

A noite deste domingo (19) foi marcada por muita música, movimento e troca de experiências durante a roda de capoeira promovida pelo contra mestre Igor, representante da Associação Desportiva, Cultural e Social de Capoeira Gunga Médio Viola. O encontro aconteceu no espaço interno do Parque da Cultura, em Votuporanga, e reuniu alunos, mestres e admiradores da modalidade.Mais do que uma prática esportiva, a capoeira se destacou como uma importante manifestação cultural brasileira, proporcionando aos participantes momentos de interação, aprendizado e valorização de suas tradições. Durante a atividade, os presentes puderam compartilhar conhecimentos, aperfeiçoar técnicas e vivenciar os fundamentos da capoeira em um ambiente de respeito e integração.De acordo com o contra mestre Igor, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à modalidade e incentivar a participação de pessoas de todas as idades. A expectativa é de que os encontros passem a acontecer mensalmente, contando com o apoio da Prefeitura de Votuporanga para fortalecer a prática esportiva e cultural no município.A proposta busca aproximar a comunidade da capoeira, promovendo não apenas a atividade física, mas também valores como disciplina, inclusão social e trabalho em equipe. A intenção é transformar as rodas em um espaço permanente de convivência, aberto a todos os interessados em conhecer e vivenciar a riqueza histórica e cultural dessa expressão genuinamente brasileira.