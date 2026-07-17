Moradores de diferentes bairros relataram estampidos durante e após a decisão do Mundial entre Espanha e Argentina, disputada neste domingo (19), nos Estados Unidos.

publicado em 20/07/2026

A lei municipal foi desrespeitada neste domingo (Foto: Foto gerada por Inteligência Artificial)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A lei municipal que proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido voltou a ser desrespeitada em Votuporanga durante a final da Copa do Mundo, realizada neste domingo (19), nos Estados Unidos. Ao longo da partida entre Espanha e Argentina, moradores de diferentes regiões da cidade relataram o uso de fogos com barulho.

Os estampidos foram ouvidos em vários bairros, principalmente após o gol marcado pela seleção espanhola e, novamente, depois do apito final, quando foi confirmada a conquista do bicampeonato mundial pela Espanha.

Até o momento, não havia informações sobre autuações relacionadas aos episódios registrados durante a decisão da Copa do Mundo.

Criada em 2021 pelo então vereador Leonardo da Silva Brigagão, o popular Chandelly Protetor, que atualmente é secretário do Bem-Estar Animal, a legislação até hoje é questionada por sua funcionalidade – ou falta dela.

Existe constantemente o questionamento das pessoas sobre a existência de uma legislação que é desrespeitada e ninguém é punido. No réveillon de 2023 para 2024, um cachorro morreu após se assustar com o barulho, fugir e ser atropelado.

Em Votuporanga, para que ocorram multas, é necessária denúncia; assim, se não existirem reclamações formais, nenhuma pessoa multada. “Quando há denúncias comprovadas com fotos e/ou vídeos constando data e hora, é realizada a aplicação da multa pelo órgão fiscalizador competente do Poder Executivo”, aponta o setor Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Votuporanga e Ouvidoria Municipal.