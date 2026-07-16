Uma empresa de Rio Preto foi vítima de um golpe eletrônico e registrou prejuízo de R$ 15.650 após criminosos se passarem por representantes de uma instituição financeira. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estelionato praticado por meio eletrônico e será investigado pelo 7º Distrito Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a fraude teve início quando uma funcionária da empresa recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como gerente responsável pela conta jurídica da instituição bancária. O suposto representante informou que havia uma pendência na conta que precisava ser regularizada e solicitou contato com o setor financeiro para dar continuidade ao atendimento.

Ainda segundo o registro policial, o golpista demonstrou conhecer previamente diversas informações da empresa, entre elas o número da conta bancária e o telefone da funcionária, o que conferiu credibilidade à abordagem e reduziu as suspeitas de fraude.

Durante a conversa, foram enviados links sob o pretexto de realizar uma atualização da conta bancária. Após o procedimento, a empresa identificou uma movimentação financeira não autorizada, que resultou na transferência de R$ 15.650 para uma conta de terceiros.

A vítima informou à polícia acreditar que os criminosos tinham obtido acesso indevido ao sistema ou ao equipamento utilizado para acessar a conta bancária, já que as credenciais de acesso não foram fornecidas diretamente aos golpistas.

Conforme o boletim de ocorrência, o contato também ocorreu por meio do WhatsApp, canal frequentemente utilizado pelos gerentes da instituição financeira para se comunicar com a empresa, circunstância que contribuiu para a concretização do golpe.

O caso foi registrado como estelionato mediante fraude eletrônica e encaminhado ao distrito policial responsável, que dará continuidade às investigações.