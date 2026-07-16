Deputada Beth Sahão ingressa com representação contra vereador Cabo Renato Abdala por insinuar conexão de furto em loja com o PT

publicado em 17/07/2026

Foto: Assessoria

A deputada estadual Beth Sahão (PT) protocolou nesta sexta-feira, 17, uma notícia-crime e uma representação eleitoral junto ao Ministério Público Eleitoral de São Paulo para pedir a apuração da divulgação de um vídeo publicado nas redes sociais pelo vereador de Votuporanga e pré-candidato a deputado federal Cabo Renato Abdala.Segundo a representação, a publicação teria utilizado um fato policial verdadeiro, porém descontextualizado, para associar indevidamente o Partido dos Trabalhadores (PT) e lideranças da legenda à prática de um crime comum, com potencial de influenciar o eleitorado durante o período pré-eleitoral.De acordo com a notícia-crime, a ação busca responsabilização criminal e eleitoral pelas condutas descritas no documento, além da retirada imediata do conteúdo das plataformas digitais e da aplicação das sanções previstas na legislação eleitoral.Os fatos tiveram início na noite de quinta-feira, 16, quando um homem foi preso em flagrante após furtar mercadorias de um estabelecimento comercial na região central de Votuporanga. O caso foi registrado pela Polícia Militar e divulgado pela imprensa local como uma ocorrência policial comum, sem qualquer relação com partidos políticos ou com eventos eleitorais realizados na cidade naquele dia.Na mesma data, o pré-candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad cumpria agenda pública em Votuporanga ao lado de outras lideranças políticas, entre elas Márcio França e Simone Tebet.A deputada sustenta que o vídeo produzido pelo Cabo Renato Abdala explorou a coincidência temporal e geográfica entre os dois acontecimentos para construir uma narrativa que sugeriria uma ligação entre o furto e o evento político promovido pelo PT.De acordo com o documento encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, o vídeo foi publicado no perfil público do vereador no Instagram e utiliza imagens do local onde ocorria o evento político, alternadas com o estabelecimento onde aconteceu o furto.Segundo a representação, a publicação destaca repetidamente a proximidade física entre os dois locais, utiliza expressões como "PT", "furto" e "prisão" de forma associada e encerra a gravação com material de autopromoção do próprio pré-candidato.Para a deputada, a combinação entre imagens, narração, legendas e inserções gráficas teria produzido uma mensagem capaz de levar o eleitor a concluir, equivocadamente, que existiria relação entre o crime e o Partido dos Trabalhadores, embora a própria ocorrência policial não contenha qualquer referência a partidos, candidatos ou militantes políticos.Conforme a representação, a conduta poderá ser enquadrada em crimes eleitorais relacionados à divulgação de fatos sabidamente inverídicos e à imputação falsa de prática criminosa com finalidade eleitoral.O documento sustenta que o vídeo teria sido produzido em contexto de pré-campanha eleitoral, utilizando redes sociais para difundir conteúdo considerado descontextualizado e potencialmente capaz de influenciar a formação da opinião dos eleitores.Outro ponto destacado na notícia-crime é a existência de condenação eleitoral anterior envolvendo o representado.Segundo o documento, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral em processo relacionado às eleições de 2020 por divulgação de informações consideradas inverídicas contra um adversário político.A notícia-crime solicita que o Ministério Público Eleitoral instaure procedimento investigatório criminal, ou, alternativamente, determine a abertura de inquérito policial eleitoral para apurar os fatos narrados.Também pede que, ao final da investigação, seja apresentada denúncia caso sejam confirmadas as infrações apontadas na representação.Na esfera eleitoral, a ação requer que o Tribunal Regional Eleitoral determine a remoção imediata do vídeo e de eventuais reproduções do conteúdo nas redes sociais, impeça novas publicações de teor semelhante, fixe multa em caso de descumprimento e aplique a penalidade prevista para propaganda eleitoral antecipada negativa.A reportagem do jornalentrou em contato com Cabo Renato. Perguntado sobre seu posicionamento a respeito do assunto, o vereador afirmou: “até o presente momento não fui notificado sobre o conteúdo da ação. Preciso tomar ciência para depois me manifestar”.