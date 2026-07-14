Iniciativa reuniu participantes dos municípios de Votuporanga, Cardoso, Cosmorama, Valentim Gentil, Nhandeara e Riolândia

publicado em 20/07/2026

Foto: Sebrae

Artesãs e empreendedoras do Noroeste Paulista participaram, na segunda-feira (13), de uma missão empresarial promovida pelo Sebrae-SP à Mega Artesanal 2026, considerada a maior feira de produtos e técnicas para artes manuais da América Latina. A iniciativa reuniu participantes dos municípios de Votuporanga, Cardoso, Cosmorama, Valentim Gentil, Nhandeara e Riolândia, com o objetivo de estimular a inovação, ampliar conhecimentos e fortalecer os pequenos negócios do setor.Durante a visita, as empresárias tiveram acesso às principais tendências do mercado de artesanato, decoração, costura criativa, pintura, bordado, patchwork, papelaria, confeitaria artística e outros segmentos da economia criativa. Além de conhecer novos produtos e fornecedores, elas participaram de demonstrações técnicas, observaram lançamentos e tiveram contato com soluções que podem ser incorporadas aos seus empreendimentos.A missão empresarial faz parte das ações do Sebrae-SP voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios, proporcionando aos empreendedores oportunidades de atualização, capacitação e networking. A proposta é aproximar os participantes das principais novidades do mercado, favorecendo a criação de produtos mais competitivos e alinhados às demandas dos consumidores.De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Valéria Pessoa, experiências como essa ampliam a visão estratégica das empreendedoras e contribuem diretamente para o crescimento de seus negócios."A Mega Artesanal é um espaço de inspiração, aprendizado e conexão. Ao participar da feira, as artesãs têm contato com tendências, novas técnicas, fornecedores e modelos de negócio que podem ser adaptados à realidade de cada empreendimento. Essa troca de experiências fortalece o artesanato regional e amplia as oportunidades de geração de renda", afirma.Além do conhecimento técnico, a missão também favoreceu a troca de experiências entre as participantes, que puderam compartilhar desafios, soluções e perspectivas para o fortalecimento do setor em seus municípios.