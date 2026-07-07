A empresa tem duas obras na cidade, ambas da prefeitura, incluindo a construção da nova sede da UBS Dr. Ruy Pedroso

publicado em 08/07/2026

Obra do Consultório Municipal Doutor Ruy Pedroso que fica no bairro Monte Alto, em Votuporanga Foto: A Cidade

Da redaçãoOs funcionários da BHO Construtora Ltda., que é responsável por duas obras em Votuporanga, estão sem receber seu salário relativo ao mês de junho. Isso quem afirma são os próprios trabalhadores da empresa lotados no município.De acordo com nove colaboradores, que foram todos contratados na cidade, esse atraso salarial foi o primeiro desde que as obras começaram. Porém, eles afirmam que empreiteiros terceirizados para realização da obra também ficaram sem receber os seus pagamentos.A BHO possui duas obras na cidade. A maior delas é a construção da nova sede do Consultório Municipal Doutor Ruy Pedroso, na rua João Arnaldo Serantoni, nº 1.150, no bairro Monte Alto, por um valor de R$ 2,9 milhões. A obra faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O jornalpublicou nesta terça-feira (7) que a Prefeitura estendeu o prazo da obra para terminar a realização dos processos legais relativos ao rompimento unilateral do contrato com a empresa.Um dos funcionários no local é Evandro Barbosa, de 59 anos, que conta sobre a falta do pagamento e condições de trabalho. “Esse mês nós não recebemos, porque parece que a firma já perdeu essa obra daqui e já está com uns dois meses faltando material”, afirma.Ele também deixa claro que empreiteiros terceirizados também estão sofrendo com a falta de pagamento. “Eles põem os empreiteiros e não pagam, aí eles saem e não voltam mais. Aqui está devendo para todo mundo”, conta o servente.Sobre a falta de pagamento, os funcionários afirmam ter tentado contato com a BHO, mas não foram respondidos. “A gente manda áudio lá pra eles, e não respondem, liga e não respondem”, conta.A segunda obra é no Serviço de Atendimento Especializado José Pedro Ferreira (SAE). De acordo com documentos do Executivo Municipal, a BHO foi homologada como vencedora do certame em setembro do ano passado. Raimundo Matos, 46 anos, que estava trabalhando no local antes de ser transferido, pela empresa, para a obra da UBS, disse que “foi esse mês que paramos de receber e também não tem data prevista para receber”, conta.A Prefeitura de Votuporanga enviou uma nota respondendo à reportagem sobre o assunto. Sobre os atrasos dos prestadores da BHO, o órgão aponta que “a responsabilidade é integralmente da empresa contratada, conforme previsto em contrato e na legislação vigente. O Município mantém o acompanhamento dos contratos e adota as medidas administrativas cabíveis para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a continuidade dos serviços destinados à população.” A BHO não respondeu às questões enviadas até o fechamento desta edição.