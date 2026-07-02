Evento reúne criadores, produtores rurais, expositores e empresas do agronegócio, com competições, feira de negócios, palestras, gastronomia, leilão e shows gratuitos

publicado em 08/07/2026

As atividades ocorrem no Centro de Eventos "Helder Henrique Galera” Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComeça nesta quarta-feira (8) em Votuporanga o 2º Encontro de Muladeiros, que segue até sábado (11), reunindo criadores, produtores rurais, expositores e empresas do agronegócio. A programação inclui a 5ª etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares, a 4ª etapa da Copa do Brasil de Asininos, feira de negócios agropecuários, palestras técnicas, gastronomia, artesanato, leilão de animais e shows gratuitos. As atividades ocorrem no Centro de Eventos "Helder Henrique Galera”.Segundo os organizadores, o evento tem como objetivo valorizar a cultura tropeira, incentivar o melhoramento genético dos animais e fortalecer o agronegócio ao reunir produtores, criadores e a comunidade em uma programação voltada ao setor e ao público em geral.As atividades têm início hoje, às 9h, com o julgamento de asininos. À noite, às 20h, o público poderá acompanhar gratuitamente o show da dupla Flávio & Rodrigo.Amanhã, a partir das 9h, será realizado o julgamento de asininos puxados e montados, promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pêga (ABCJPÊGA), reunindo animais de diversas regiões do país. Também às 9h serão abertas ao público a Feira de Negócios Agropecuários, a praça de alimentação com food trucks e a feira de artesanato local. Às 20h, a programação musical terá apresentação de Alexandre Viola & Sanfoneiro.Na sexta-feira (10), as atividades continuam com as provas de marcha e os julgamentos de morfologia dos muares. Das 8h às 12h, o Centro de Eventos "Helder Henrique Galera" recebe um workshop promovido pelo Sebrae e Senar, com palestras voltadas ao setor agropecuário. A atividade é destinada a até 150 produtores rurais previamente inscritos e abordará temas de interesse para o desenvolvimento do agronegócio regional. A partir das 9h, seguem abertas a Feira de Negócios Agropecuários, a praça de alimentação e a feira de artesanato. Às 20h, o palco receberá o show de Bruno Henrique & Renato.No sábado (11), último dia do evento, a programação começa às 9h com o julgamento de muares montados. No mesmo horário, a Feira de Negócios Agropecuários continua reunindo cerca de 30 empresas parceiras, instituições financeiras, entidades representativas do setor, sindicatos rurais, Sebrae, Senar e expositores comerciais.Às 12h30 será realizada a tradicional Queima do Alho e Almoço Beneficente. Os convites custam R$ 75, são comercializados pelas próprias entidades assistenciais participantes e garantem acesso ao sistema open food, com pratos típicos da culinária tropeira, como arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca, carne na chapa e caldo de cabotiá. Toda a renda será destinada às entidades assistenciais de Votuporanga.Ainda no sábado, às 14h, será realizado o leilão de asininos, muares e equinos, reunindo animais de diversos criadores e oferecendo oportunidades de comercialização para produtores e investidores do setor. O encerramento do 2º Encontro de Muladeiros será marcado pelo show da dupla Humberto & Rafael.