A sessão será realizada a partir das 8h30

publicado em 01/08/2026

âmara fica na rua Venezuela, 3819, no Vila América Foto: A Cidade

A Câmara de Votuporanga irá realizar uma Sessão Solene na manhã do próximo sábado (8) para homenagear quatro pessoas. O evento começará às 8h30, com a entrega dos títulos agendada para as 9h. A Câmara fica na rua Venezuela, 3819, no Vila América.

Serão homenageados com o Título de Cidadão Votuporanguense: Maria Aparecida Cantoia Figueiredo, que é esposa e cofundadora da empresa Cantoia Figueiredo, Marcondes Silva Júnior e Ederson Muffato, atual presidente do grupo Muffato.