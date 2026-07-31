Além disso, outras duas pautas serão apreciadas

publicado em 01/08/2026

A sessão poderá ser acompanhada pelo canal da Câmara Municipal de Votuporanga no YouTube, pela TV Câmara, no canal 11.3, e também pelos canais oficiais da Câmara Municipal Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga realizará na segunda-feira (3), a partir das 18h, a 26ª Sessão Ordinária de 2026. Na pauta de votações estão três matérias que serão apreciadas pelos vereadores durante a reunião.O primeiro item da Ordem do Dia é a votação do veto total do Poder Executivo ao projeto que institui o Programa Municipal de Saúde Visual e garante a oferta gratuita de óculos de grau para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município. A proposta é de autoria do vereador Marcão Braz.Também será apreciado o projeto de autoria do vereador O Wartão que dispõe sobre a denominação da Rua Neide Lopes Paiola, localizada no loteamento Parque Residencial Seller.A terceira matéria em votação é o projeto de autoria do Poder Executivo que autoriza a doação de uma área de propriedade do município ao Idav (Instituto Deficiente Audiovisual Votuporanga), além de estabelecer as demais providências relacionadas à transferência do imóvel.Além de poder ser acompanhada presencialmente no Plenário Doutor Octávio Viscardi, a 26ª Sessão Ordinária será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal de Votuporanga no YouTube, pela TV Câmara, no canal 11.3, e também pelos canais oficiais da Câmara Municipal, garantindo transparência e ampliando a participação da população nas discussões do Poder Legislativo.