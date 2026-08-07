Deputado anuncia novo grupo político, critica falta de manutenção, iluminação pública e questiona parcelamento aprovado pela Câmara

publicado em 07/08/2026

Carlão Pignatari foi o entrevistado de ontem na Cidade FM Foto: A Cidade

Da RedaçãoEm uma das entrevistas mais contundentes desde que anunciou que não disputará a reeleição para deputado estadual, Carlão Pignatari (PSD) fez uma série de críticas à atual administração de Votuporanga, questionou a condução de obras e serviços públicos e cobrou transparência sobre a dívida de R$ 48 milhões da Prefeitura, recentemente parcelada em até 300 meses após aprovação da Câmara Municipal.Durante participação no programa Jornal da Cidade, da rádio Cidade FM, conduzido pelos jornalistas João Carlos Ferreira e Fábio Ferreira, Carlão afirmou que, apesar de reconhecer que o prefeito Jorge Seba foi reeleito e classificá-lo como um gestor que “tem uma boa administração”, entende que a Prefeitura perdeu capacidade de gestão em áreas consideradas básicas.“A gente fica triste quando vê gestões que não cuidam da nossa cidade. Eu acho que a administração do Jorge é boa, senão não teria sido reeleito. Mas muita coisa precisa ser mudada no sistema. Precisamos de mais pulso firme nas decisões da nossa cidade.”Entre as críticas, Carlão citou a situação da fonte localizada no marco zero de Votuporanga, após denúncia feita pela vereadora Débora Romani (PL). “Não tem cabimento você ter no Centro da cidade um descaso daquele. Isso é culpa do prefeito? É. Mas o secretário também tem que ser responsabilizado. Só limparam depois da denúncia.”Segundo o deputado, pequenos problemas de manutenção refletem diretamente na qualidade da gestão pública. Ele também apontou problemas de iluminação em diversos pontos da cidade.“O pontilhão da estrada de Sebastianópolis está pronto e continua no escuro porque falta instalar um transformador. Na rotatória da Targino Granja acontece a mesma coisa. A empresa fez a parte dela e a Prefeitura não liga a energia.”Carlão ainda criticou a demora em obras como a passagem do São Cosme. “Isso faz dois anos, eu passo todos os dias ali e fico indignado. Como que não acaba? Não tem cabimento. Uma passagem de 50 metros de largura e não tem fim”.O deputado também criticou o acesso ao bairro Parque Esplanada e levantou dúvidas sobre a funcionalidade do novo Paço Municipal. “Primeiro que nem cabe toda a Prefeitura naquele prédio. A Secretaria da Saúde já ocupa praticamente dois andares.O ponto mais duro da entrevista foi a discussão sobre o projeto aprovado pela Câmara Municipal que autorizou o parcelamento de uma dívida de aproximadamente R$ 48 milhões, em até 300 meses. Carlão afirmou que o projeto foi aprovado sem o devido debate. “Chega um projeto às três horas da tarde e às seis já está aprovado. Sem discussão. Isso não pode acontecer.”Segundo ele, antes da aprovação seria necessário esclarecer a origem do débito. “Alguém precisa explicar de onde veio essa dívida. Como ela foi constituída? É precatório? Então de onde surgiu esse precatório?”Para o parlamentar, a população merece transparência sobre quem foi responsável pelo problema. “Os vereadores precisam fazer um requerimento de informações para apurar a responsabilidade de quem deixou essa dívida para a Prefeitura. Afinal de contas, somos nós que vamos pagar essa conta pelos próximos 25 anos.”Carlão também criticou o impacto financeiro do parcelamento. “São R$ 48 milhões mais juros e correção monetária. No final isso pode chegar perto de R$ 90 milhões. É dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, educação e infraestrutura.”Sem atribuir diretamente a responsabilidade ao atual prefeito, o deputado classificou a situação como consequência de um erro administrativo. “Não acredito que tenha sido algo proposital, mas foi um erro gravíssimo. E erro precisa ser explicado.”Ao comentar sobre sua gestão como prefeito, Carlão afirmou que sua administração não deixou situações semelhantes envolvendo precatórios. Ele relembrou um caso em que a Prefeitura perdeu uma ação judicial por falha administrativa e afirmou que decidiu ressarcir o município. “Eu fui ao Fórum e paguei. Devolvi o dinheiro para a Prefeitura porque entendi que tinha dado prejuízo para a cidade.”Fora das urnas, Carlão afirmou que irá apoiar três candidatos na cidade: Dilador Borges (PSD) – ex-prefeito de Araçatuba – Itamar Borges (MDB) e Valdomiro Lopes (PSB). “Foram meus companheiros como prefeitos e depois companheiros na Assembleia. São pessoas que eu tenho certeza que irão trabalhar pela nossa região”. O deputado também citou as candidaturas locais da cidade.Apesar de descartar candidatura a deputado estadual, Carlão confirmou que pretende continuar participando da política local. Após um período de descanso ao lado da família, ele afirmou que pretende iniciar a formação de um novo grupo político em Votuporanga. “Os grupos envelheceram. Precisamos renovar as lideranças. Quero reunir empresários, pessoas vencedoras e construir um novo projeto para cuidar da cidade.”Questionado sobre uma eventual candidatura à Prefeitura em 2028, Carlão evitou confirmar. “Não é momento para pensar nisso. Mas escuto isso todos os dias nas ruas.”Ao longo da entrevista, o deputado também comentou sobre a necessidade de renovação das entidades locais, defendeu maior apoio da Prefeitura ao Clube Atlético Votuporanguense (CAV), criticou a resistência a candidaturas femininas na política regional e reafirmou que deixará a Assembleia Legislativa ao final do mandato para dedicar mais tempo à família e aos netos.