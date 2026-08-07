Deputado anuncia novo grupo político, critica falta de manutenção, iluminação pública e questiona parcelamento aprovado pela Câmara
Carlão Pignatari foi o entrevistado de ontem na Cidade FM Foto: A Cidade
Da Redação
Em uma das entrevistas mais contundentes desde que anunciou que não disputará a reeleição para deputado estadual, Carlão Pignatari (PSD) fez uma série de críticas à atual administração de Votuporanga, questionou a condução de obras e serviços públicos e cobrou transparência sobre a dívida de R$ 48 milhões da Prefeitura, recentemente parcelada em até 300 meses após aprovação da Câmara Municipal.
Durante participação no programa Jornal da Cidade, da rádio Cidade FM, conduzido pelos jornalistas João Carlos Ferreira e Fábio Ferreira, Carlão afirmou que, apesar de reconhecer que o prefeito Jorge Seba foi reeleito e classificá-lo como um gestor que “tem uma boa administração”, entende que a Prefeitura perdeu capacidade de gestão em áreas consideradas básicas.
“A gente fica triste quando vê gestões que não cuidam da nossa cidade. Eu acho que a administração do Jorge é boa, senão não teria sido reeleito. Mas muita coisa precisa ser mudada no sistema. Precisamos de mais pulso firme nas decisões da nossa cidade.”
Descaso
Entre as críticas, Carlão citou a situação da fonte localizada no marco zero de Votuporanga, após denúncia feita pela vereadora Débora Romani (PL). “Não tem cabimento você ter no Centro da cidade um descaso daquele. Isso é culpa do prefeito? É. Mas o secretário também tem que ser responsabilizado. Só limparam depois da denúncia.”
Segundo o deputado, pequenos problemas de manutenção refletem diretamente na qualidade da gestão pública. Ele também apontou problemas de iluminação em diversos pontos da cidade.
“O pontilhão da estrada de Sebastianópolis está pronto e continua no escuro porque falta instalar um transformador. Na rotatória da Targino Granja acontece a mesma coisa. A empresa fez a parte dela e a Prefeitura não liga a energia.”
Carlão ainda criticou a demora em obras como a passagem do São Cosme. “Isso faz dois anos, eu passo todos os dias ali e fico indignado. Como que não acaba? Não tem cabimento. Uma passagem de 50 metros de largura e não tem fim”.
O deputado também criticou o acesso ao bairro Parque Esplanada e levantou dúvidas sobre a funcionalidade do novo Paço Municipal. “Primeiro que nem cabe toda a Prefeitura naquele prédio. A Secretaria da Saúde já ocupa praticamente dois andares.
Dívida de R$ 48 milhões
O ponto mais duro da entrevista foi a discussão sobre o projeto aprovado pela Câmara Municipal que autorizou o parcelamento de uma dívida de aproximadamente R$ 48 milhões, em até 300 meses. Carlão afirmou que o projeto foi aprovado sem o devido debate. “Chega um projeto às três horas da tarde e às seis já está aprovado. Sem discussão. Isso não pode acontecer.”
Segundo ele, antes da aprovação seria necessário esclarecer a origem do débito. “Alguém precisa explicar de onde veio essa dívida. Como ela foi constituída? É precatório? Então de onde surgiu esse precatório?”
Para o parlamentar, a população merece transparência sobre quem foi responsável pelo problema. “Os vereadores precisam fazer um requerimento de informações para apurar a responsabilidade de quem deixou essa dívida para a Prefeitura. Afinal de contas, somos nós que vamos pagar essa conta pelos próximos 25 anos.”
Carlão também criticou o impacto financeiro do parcelamento. “São R$ 48 milhões mais juros e correção monetária. No final isso pode chegar perto de R$ 90 milhões. É dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, educação e infraestrutura.”
Sem atribuir diretamente a responsabilidade ao atual prefeito, o deputado classificou a situação como consequência de um erro administrativo. “Não acredito que tenha sido algo proposital, mas foi um erro gravíssimo. E erro precisa ser explicado.”
“Meu governo não teve isso”
Ao comentar sobre sua gestão como prefeito, Carlão afirmou que sua administração não deixou situações semelhantes envolvendo precatórios. Ele relembrou um caso em que a Prefeitura perdeu uma ação judicial por falha administrativa e afirmou que decidiu ressarcir o município. “Eu fui ao Fórum e paguei. Devolvi o dinheiro para a Prefeitura porque entendi que tinha dado prejuízo para a cidade.”
Eleições 2026
Fora das urnas, Carlão afirmou que irá apoiar três candidatos na cidade: Dilador Borges (PSD) – ex-prefeito de Araçatuba – Itamar Borges (MDB) e Valdomiro Lopes (PSB). “Foram meus companheiros como prefeitos e depois companheiros na Assembleia. São pessoas que eu tenho certeza que irão trabalhar pela nossa região”. O deputado também citou as candidaturas locais da cidade.
Novo grupo político
Apesar de descartar candidatura a deputado estadual, Carlão confirmou que pretende continuar participando da política local. Após um período de descanso ao lado da família, ele afirmou que pretende iniciar a formação de um novo grupo político em Votuporanga. “Os grupos envelheceram. Precisamos renovar as lideranças. Quero reunir empresários, pessoas vencedoras e construir um novo projeto para cuidar da cidade.”
Questionado sobre uma eventual candidatura à Prefeitura em 2028, Carlão evitou confirmar. “Não é momento para pensar nisso. Mas escuto isso todos os dias nas ruas.”
Ao longo da entrevista, o deputado também comentou sobre a necessidade de renovação das entidades locais, defendeu maior apoio da Prefeitura ao Clube Atlético Votuporanguense (CAV), criticou a resistência a candidaturas femininas na política regional e reafirmou que deixará a Assembleia Legislativa ao final do mandato para dedicar mais tempo à família e aos netos.