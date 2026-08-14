Os índices ficaram abaixo de 20%, condição classificada como Estado de Alerta pela Escala Psicrométrica

publicado em 14/08/2026

O cenário ocorre durante a onda de calor que atinge parte do Estado de São Paulo Foto: A Cidade

A Defesa Civil alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar registrados em 11 municípios do interior paulista na tarde desta quinta-feira (13). Os índices ficaram abaixo de 20%, condição classificada como Estado de Alerta pela Escala Psicrométrica. Os menores valores foram observados em Ituverava (16%), Barretos (18%), Lins (18%), Mirassol (18,8%), José Bonifácio (19%), Ribeirão Preto (19%), Franca (19%), São José do Rio Preto (19%), Dracena (19,5%), Monte Azul Paulista (19,6%) e Votuporanga (19,8%).O cenário ocorre durante a onda de calor que atinge parte do Estado de São Paulo, sob influência de uma massa de ar quente e seco e de um bloqueio atmosférico.A Defesa Civil recomenda manter a hidratação ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor e reduzir atividades físicas ao ar livre nos períodos de temperaturas mais elevadas. Sempre que possível, a orientação é manter os ambientes umidificados.Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios merecem atenção especial. Também é importante garantir água disponível aos animais e evitar que permaneçam expostos ao calor por períodos prolongados.A estiagem e o tempo seco deixam a vegetação mais suscetível à ocorrência e à propagação de incêndios. A Defesa Civil reforça que não devem ser realizadas queimadas nem utilizado fogo para a limpeza de terrenos. Bitucas de cigarro também não devem ser descartadas às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca. Em atividades rurais, é necessário redobrar os cuidados com qualquer fonte de calor.Ao identificar fumaça ou princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199.