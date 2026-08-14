Promoção é da Casa Espírita Recanto de Paz, localizada na Vila Marin

publicado em 14/08/2026

Sede da entidade fica na rua Rui Barbosa (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Casa Espírita Recanto de Paz, entidade assistencial de Votuporanga, realiza mais uma edição de sua tradicional venda de yakisoba, com toda a renda revertida para a manutenção das ações desenvolvidas pela instituição, que promove trabalhos de assistência social voltados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade no município.A aquisição do prato poderá ser feita neste sábado (15), das 11h30 às 13h30, na sede da entidade, localizada na rua Rui Barbosa, nº 2.943, na Vila Marin. Também é possível fazer encomendas antecipadamente pelo telefone (WhatsApp) (17) 98113 – 1441. Cada porção será comercializada pelo valor de R$ 35.Os recursos arrecadados com a venda do yakisoba serão destinados à continuidade das atividades assistenciais promovidas pela instituição. Aos sábados, no período das 7h às 12h, voluntários realizam atendimentos a famílias previamente cadastradas, que recebem café da manhã e uma cesta básica mensal.Além desse trabalho, a entidade mantém a chamada “sopa fraterna”, ação responsável pela entrega de aproximadamente 30 marmitas no bairro São Cosme. A Casa Espírita Recanto de Paz também disponibiliza roupas e calçados para doação às pessoas atendidas.Criada em 22 de agosto de 1985, a Casa Espírita Recanto de Paz consolidou-se como uma entidade reconhecida em Votuporanga, desenvolvendo desde então um trabalho contínuo de auxílio às pessoas em situação de necessidade. Ao longo de sua trajetória, a instituição tem mantido ações voltadas ao atendimento social, contando com o apoio de voluntários e da comunidade para a realização de suas atividades.