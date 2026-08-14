Sede da entidade fica na rua Rui Barbosa (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A Casa Espírita Recanto de Paz, entidade assistencial de Votuporanga, realiza mais uma edição de sua tradicional venda de yakisoba, com toda a renda revertida para a manutenção das ações desenvolvidas pela instituição, que promove trabalhos de assistência social voltados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade no município.
A aquisição do prato poderá ser feita neste sábado (15), das 11h30 às 13h30, na sede da entidade, localizada na rua Rui Barbosa, nº 2.943, na Vila Marin. Também é possível fazer encomendas antecipadamente pelo telefone (WhatsApp) (17) 98113 – 1441. Cada porção será comercializada pelo valor de R$ 35.
Os recursos arrecadados com a venda do yakisoba serão destinados à continuidade das atividades assistenciais promovidas pela instituição. Aos sábados, no período das 7h às 12h, voluntários realizam atendimentos a famílias previamente cadastradas, que recebem café da manhã e uma cesta básica mensal.
Além desse trabalho, a entidade mantém a chamada “sopa fraterna”, ação responsável pela entrega de aproximadamente 30 marmitas no bairro São Cosme. A Casa Espírita Recanto de Paz também disponibiliza roupas e calçados para doação às pessoas atendidas.
Criada em 22 de agosto de 1985, a Casa Espírita Recanto de Paz consolidou-se como uma entidade reconhecida em Votuporanga, desenvolvendo desde então um trabalho contínuo de auxílio às pessoas em situação de necessidade. Ao longo de sua trajetória, a instituição tem mantido ações voltadas ao atendimento social, contando com o apoio de voluntários e da comunidade para a realização de suas atividades.