O objetivo é que, além da duplicação, no local seja construído um acesso para o Centro de Eventos Helder Galera

publicado em 14/08/2026

Centro de Eventos Helder Galera receberia nova entrada na rodovia Péricles Belini Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga enviou para a Câmara um projeto de lei que viabiliza a doação de terrenos para o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) nas margens da rodovia Péricles Belini. O objetivo é que, além da duplicação, no local seja construído um acesso para o Centro de Eventos Helder Galera.As áreas estão localizadas no Km 131+300m entre as estacas 2185 + 7,30m e 2192 + 2,97m. Atualmente essas áreas estão vazias e pertencem à Prefeitura, que afirma ser necessária a doação “para possibilitar a implantação de um acesso adequado ao Centro de Eventos Helder Galera, garantindo que a entrada e a saída de veículos ocorram de forma segura e organizada.”No projeto ainda é destacado que “o Centro de Eventos recebe um grande fluxo de pessoas, especialmente durante a realização de feiras, exposições e demais eventos de interesse da população. Nessas ocasiões, o aumento significativo do tráfego exige uma estrutura viária compatível, capaz de oferecer melhores condições de circulação e reduzir os riscos de acidentes.”De acordo com a projeção da área anexada ao projeto de lei, a entrada para o centro de eventos seria no estilo da presente no cruzamento da rodovia Péricles Belini com a avenida Emílio Arroyo Fernandes. No local, os veículos que estiverem transitando pela rodovia terão prioridade, com os que quiserem realizar conversões tendo que esperar.