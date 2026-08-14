Deosdete Aparecido Vechiato será entrevistado nesta sexta-feira (14)

publicado em 14/08/2026

Deosdete Aparecido Vechiato será entrevistado nesta sexta-feira (14) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO secretário municipal da Fazenda, Deosdete Aparecido Vechiato, estará ao vivo, nesta sexta-feira (14), nos estúdios da rádio Cidade 94,7 FM, no Jornal da Cidade, às 12h, para falar sobre a dívida de R$ 48 milhões da Prefeitura de Votuporanga e em relação ao refinanciamento da dívida. Ele estará com o procurador do município Douglas LisboaRecentemente, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou um projeto de lei que autoriza o município a realizar o refinanciamento de parte de sua dívida, no valor de R$ 48.077.496,58, para um novo prazo de 300 meses. A proposta encaminhada pelo Poder Executivo delimita cinco dívidas distintas junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.Os débitos incluídos na proposta estão relacionados a obrigações contraídas por diferentes administrações municipais anteriores à atual. Com a aprovação do projeto, o Executivo fica autorizado a adotar as medidas necessárias para formalizar o refinanciamento dentro das condições estabelecidas pelo programa.Além da rádio, a população pode acompanhar a entrevista ao vivo por meio das redes sociais da Cidade FM e do jornal A Cidade. É possível ainda enviar perguntas pelas próprias redes sociais e pelo WhatsApp (17) 3421 – 2113.