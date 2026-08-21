Eles são apontados como autores do homicídio de L.F.C., morto a tiros no Pozzobon

publicado em 28/08/2026

DIG de Votuporanga prende dois suspeitos de homicídio (Foto: DIG)

Na tarde desta sexta-feira (28), a Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga (DIG) cumpriu dois mandados de prisão temporária contra investigados apontados como autores do homicídio de L.F.C., morto a tiros em julho de 2025, no Bairro Pozzobon, em Votuporanga. Na ocasião, a vítima estava dentro de casa quando foi atingida pelos disparos e morreu no local.Um dos presos, identificado pelas iniciais N.L.A., foi localizado no município de Santo Antônio do Aracanguá, região de Araçatuba. O outro, M.O.M.S., foi preso no bairro Esplanada, em Votuporanga. As prisões foram realizadas por investigadores da própria DIG.Ao longo da investigação, a equipe da DIG reuniu imagens de monitoramento, depoimentos de testemunhas e outras provas que embasaram o pedido das prisões temporárias. Desta forma, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos investigados, sendo o pedido acolhido pelo Poder Judiciário. As investigações também apontam que o crime pode ter sido motivado por vingança, após um furto no interior de um veículo de um dos suspeitos.Os dois presos ainda são investigados por outros homicídios registrados nos últimos meses em Votuporanga. Na casa de M., no Bairro Esplanada, foi apreendido um Fiat Uno preto, suspeito de ter sido usado no homicídio ocorrido no Bairro Boa Vista, em junho de 2026. Os presos permanecerão à disposição da Justiça, enquanto o inquérito prossegue para esclarecer todas as circunstâncias do caso.