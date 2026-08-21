A ocorrência foi registrada no contexto da Operação Impacto

publicado em 28/08/2026

De acordo com a Polícia Militar, a droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 30 mil Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 38 anos e uma mulher de 36 foram presos em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (27), por volta das 19h02, durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no município de Cardoso. A ocorrência foi registrada no contexto da Operação Impacto, que tem entre seus objetivos o combate ao tráfico de drogas, roubos e outros ilícitos.Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela rua Aprígio Sebastião Teodoro quando avistaram um indivíduo. Ao perceber a presença da equipe, ele teria tentado entrar rapidamente em sua residência, o que motivou a abordagem.Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma porção de cocaína em poder do homem. Na sequência, foram realizadas diligências no imóvel, onde também estava a esposa dele. No armário da cozinha, conforme a PM, foi encontrado um tijolo prensado de cocaína, além de um aparelho celular, uma balança de precisão e outros apetrechos relacionados à preparação e ao armazenamento de drogas.Ainda de acordo com a Polícia Militar, a droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.Diante dos fatos, o homem e a mulher receberam voz de prisão em flagrante delito. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.