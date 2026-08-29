O cruzamento com a avenida Nove de Julho e rua Fioravante Davanço foi lugar de um acidente com vítima no mês passado

publicado em 31/08/2026

LEGENDA: Moto foi atingida por uma SUV branca por volta das 8h30 Foto: A Cidade

Da redaçãoO cruzamento da avenida Wilson Foz, em Votuporanga, com a avenida Nove de Julho e rua Fioravante Davanço foi palco de mais um acidente na manhã desta segunda-feira (31). O caso foi uma colisão entre carro e moto. Esse é o segundo caso de colisão ocorrido no local em menos de um mês.De acordo com informações colhidas no local, o acidente ocorreu por volta das 8h30, quando uma SUV Jeep branca ia atravessar a avenida Wilson Foz, vinda da Nove de Julho, quando colidiu com uma moto que seguia na avenida. A ocupante da moto era uma mulher de aproximadamente 50 anos.A vítima foi atendida no local pelo Samu, que fez o encaminhamento para a Santa Casa, mas, segundo informações apuradas pela reportagem, o caso não seria grave. A PM fechou o local para trânsito e a Polícia Científica foi deslocada para realizar a perícia do ocorrido.A colisão fatal aconteceu pouco antes das 9h do dia 28, quando um motociclista que seguia na avenida Wilson Foz colidiu na lateral de outro que descia a Fioravante Davanzo, sentido avenida Nove de Julho. Este último foi arremessado da moto e ficou em estado grave, sendo encaminhado para a Santa Casa. O segundo ferido teve escoriações mais leves, mas foi levado para o mesmo local para a realização de exames.Três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocadas ao locar para prestar atendimento. A Polícia Militar realizou o fechamento da avenida no trecho necessário e organizou o trânsito para evitar novos acontecimentos.O motociclista que foi atendido em estado grave, chamado Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, faleceu na Santa Casa, em decorrência da batida, na manhã da segunda-feira seguinte, dia 3 de agosto.