O cruzamento com a avenida Nove de Julho e rua Fioravante Davanço foi lugar de um acidente com vítima no mês passado
LEGENDA: Moto foi atingida por uma SUV branca por volta das 8h30 Foto: A Cidade
Da redação
O cruzamento da avenida Wilson Foz, em Votuporanga, com a avenida Nove de Julho e rua Fioravante Davanço foi palco de mais um acidente na manhã desta segunda-feira (31). O caso foi uma colisão entre carro e moto. Esse é o segundo caso de colisão ocorrido no local em menos de um mês.
De acordo com informações colhidas no local, o acidente ocorreu por volta das 8h30, quando uma SUV Jeep branca ia atravessar a avenida Wilson Foz, vinda da Nove de Julho, quando colidiu com uma moto que seguia na avenida. A ocupante da moto era uma mulher de aproximadamente 50 anos.
A vítima foi atendida no local pelo Samu, que fez o encaminhamento para a Santa Casa, mas, segundo informações apuradas pela reportagem, o caso não seria grave. A PM fechou o local para trânsito e a Polícia Científica foi deslocada para realizar a perícia do ocorrido.
Relembre o caso
A colisão fatal aconteceu pouco antes das 9h do dia 28, quando um motociclista que seguia na avenida Wilson Foz colidiu na lateral de outro que descia a Fioravante Davanzo, sentido avenida Nove de Julho. Este último foi arremessado da moto e ficou em estado grave, sendo encaminhado para a Santa Casa. O segundo ferido teve escoriações mais leves, mas foi levado para o mesmo local para a realização de exames.
Três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocadas ao locar para prestar atendimento. A Polícia Militar realizou o fechamento da avenida no trecho necessário e organizou o trânsito para evitar novos acontecimentos.
O motociclista que foi atendido em estado grave, chamado Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, faleceu na Santa Casa, em decorrência da batida, na manhã da segunda-feira seguinte, dia 3 de agosto.