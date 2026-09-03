Programação terá Feira de “AU!doção”, concurso de cães, sorteio de brindes e arrecadação de ração

publicado em 24/09/2026

Programação terá Feira de “AU!doção”, concurso de cães, sorteio de brindes e arrecadação de ração Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem gosta de aproveitar o fim de semana ao lado do seu melhor amigo já pode colocar a coleira na programação. Neste domingo (27/9), o Parque da Cultura recebe a 3ª Cãominhada Solidária, das 8h30 às 11h. Realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e o Colégio Adventista de Votuporanga, a programação terá Feira de “AU!doção”, concurso de cães, sorteio de brindes e arrecadação de ração para cães e gatos.A participação é gratuita e aberta à população de Votuporanga e região. A iniciativa foi preparada para proporcionar uma manhã de convivência entre famílias e animais, aliando lazer à conscientização sobre cuidado e guarda responsável.“A Cãominhada é um momento de lazer e convivência entre as famílias e seus animais, mas também uma oportunidade para falar sobre responsabilidade, cuidado e, principalmente, sobre a importância da adoção. A Feira de ‘AU!doção’ pode aproximar muitos animais de uma nova família, enquanto a arrecadação de ração ajuda diretamente os protetores cadastrados em nossa Secretaria. É uma ação que reúne solidariedade, diversão e uma causa muito importante para a nossa cidade”, afirma o secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly).A Feira de “AU!doção” permitirá que os participantes conheçam cães e gatos disponíveis para adoção e recebam orientações sobre os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais.Quem quiser contribuir com a ação solidária pode doar ração para cães ou gatos, que será destinada aos protetores de animais cadastrados na Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. As doações podem ser feitas até sexta-feira (25/9), no Colégio Adventista, localizado na Rua Mato Grosso, nº 3.563, na região central, ou na Secretaria de Bem-Estar Animal, na Av. Prefeito Mário Pozzobon, nº 3.574, no 1º Distrito Industrial.