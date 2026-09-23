Entrevistado pela Rádio Cidade FM, candidato a deputado estadual pelo PL também falou sobre saúde, educação e cenário político nacional

publicado em 24/09/2026

Eduardo Vianna Tedeschi, conhecido como Dr. Tedeschi, participou ontem da rodada de entrevistas da Rádio Cidade FM com candidatos da região Foto: A Cidade

Da RedaçãoO vereador de São José do Rio Preto Eduardo Vianna Tedeschi, conhecido como Dr. Tedeschi, participou nesta quarta-feira (23) da rodada de entrevistas dacom candidatos da região. Na conversa, ele apresentou o “Bolsa Trabalho” como sua principal proposta para a Assembleia Legislativa de São Paulo e defendeu investimentos nas rodovias do Noroeste Paulista, entre outros assuntos.Advogado, empresário e comunicador, Dr. Tedeschi afirmou que sua trajetória profissional foi marcada pela defesa do contribuinte. Segundo ele, a candidatura busca ampliar a representação política do interior e chamar a atenção para problemas enfrentados por moradores de cidades menores.O “Bolsa Trabalho”, conforme explicou, destinaria aos empregados de uma empresa um valor correspondente a 20% do ICMS recolhido por ela ao Estado. A quantia seria dividida igualmente entre os funcionários e paga como benefício adicional ao salário. Para exemplificar, o candidato citou uma empresa hipotética com 100 empregados e recolhimento mensal de R$ 600 mil em ICMS. Nesse caso, cada trabalhador receberia R$ 1.200 da proposta.Dr. Tedeschi argumentou que o benefício aumentaria a renda das famílias e faria o dinheiro circular no comércio. “O trabalhador paga a conta, carrega o piano do nosso país e nada mais justo de receber este tipo de benefício, que traria benefícios também aos comércios locais”, destacou.A duplicação de rodovias também foi outro assunto que ocupou parte da entrevista. Dr. Tedeschi apontou trechos de pista simples nos acessos a Olímpia, na ligação de Neves Paulista a Pereira Barreto e na BR-153, entre Icém e Ourinhos. Ele também mencionou a Rodovia Assis Chateaubriand e defendeu a construção de um rodoanel em São José do Rio Preto.Ao abordar o trajeto até Olímpia, o candidato disse que o crescimento do turismo reforça a necessidade de melhorar as vias utilizadas por visitantes que chegam de carro e ônibus. Para ele, a discussão vai além da circulação de veículos. “Não estou falando em infraestrutura. Estou falando em vidas”, afirmou, ao associar a duplicação à redução do risco de acidentes.O candidato do PL também sugeriu estudar a criação de uma agência regional voltada à exportação e à industrialização de produtos do interior. Na avaliação dele, agregar valor à produção local poderia estimular a atividade econômica e a geração de empregos.Na saúde, o candidato criticou o deslocamento frequente de pacientes para centros maiores em busca de exames e tratamentos, prática que chamou de “ambulancioterapia”. Ele defendeu ampliar os serviços de baixa e média complexidade nas cidades onde os pacientes moram, reservando as viagens para atendimentos mais especializados.Para a educação pública, Tedeschi propôs ensino de qualidade, ampliação do período integral, atualização do material didático e formação continuada dos professores.Questionado sobre o debate em torno da escala 6 por 1, declarou-se contrário ao fim da jornada nesse formato. Ele defendeu que empresas e trabalhadores possam negociar a organização dos horários, respeitados os direitos trabalhistas.Na parte final da entrevista, Dr. Tedeschi comentou a polarização nacional, criticou o governo federal e manifestou apoio ao candidato do seu partido, Flávio Bolsonaro. O candidato encerrou a participação na entrevista agradecendo à Rádio Cidade FM pelo espaço para apresentar suas propostas aos eleitores antes da votação de 4 de outubro.