Entrevistado pela Rádio Cidade FM, candidato a deputado estadual pelo PL também falou sobre saúde, educação e cenário político nacional
Eduardo Vianna Tedeschi, conhecido como Dr. Tedeschi, participou ontem da rodada de entrevistas da Rádio Cidade FM com candidatos da região Foto: A Cidade
Da Redação
O vereador de São José do Rio Preto Eduardo Vianna Tedeschi, conhecido como Dr. Tedeschi, participou nesta quarta-feira (23) da rodada de entrevistas da Rádio Cidade FM
com candidatos da região. Na conversa, ele apresentou o “Bolsa Trabalho” como sua principal proposta para a Assembleia Legislativa de São Paulo e defendeu investimentos nas rodovias do Noroeste Paulista, entre outros assuntos.
Advogado, empresário e comunicador, Dr. Tedeschi afirmou que sua trajetória profissional foi marcada pela defesa do contribuinte. Segundo ele, a candidatura busca ampliar a representação política do interior e chamar a atenção para problemas enfrentados por moradores de cidades menores.
O “Bolsa Trabalho”, conforme explicou, destinaria aos empregados de uma empresa um valor correspondente a 20% do ICMS recolhido por ela ao Estado. A quantia seria dividida igualmente entre os funcionários e paga como benefício adicional ao salário. Para exemplificar, o candidato citou uma empresa hipotética com 100 empregados e recolhimento mensal de R$ 600 mil em ICMS. Nesse caso, cada trabalhador receberia R$ 1.200 da proposta.
Dr. Tedeschi argumentou que o benefício aumentaria a renda das famílias e faria o dinheiro circular no comércio. “O trabalhador paga a conta, carrega o piano do nosso país e nada mais justo de receber este tipo de benefício, que traria benefícios também aos comércios locais”, destacou.
Rodovias e desenvolvimento regional
A duplicação de rodovias também foi outro assunto que ocupou parte da entrevista. Dr. Tedeschi apontou trechos de pista simples nos acessos a Olímpia, na ligação de Neves Paulista a Pereira Barreto e na BR-153, entre Icém e Ourinhos. Ele também mencionou a Rodovia Assis Chateaubriand e defendeu a construção de um rodoanel em São José do Rio Preto.
Ao abordar o trajeto até Olímpia, o candidato disse que o crescimento do turismo reforça a necessidade de melhorar as vias utilizadas por visitantes que chegam de carro e ônibus. Para ele, a discussão vai além da circulação de veículos. “Não estou falando em infraestrutura. Estou falando em vidas”, afirmou, ao associar a duplicação à redução do risco de acidentes.
O candidato do PL também sugeriu estudar a criação de uma agência regional voltada à exportação e à industrialização de produtos do interior. Na avaliação dele, agregar valor à produção local poderia estimular a atividade econômica e a geração de empregos.
Saúde e Educação
Na saúde, o candidato criticou o deslocamento frequente de pacientes para centros maiores em busca de exames e tratamentos, prática que chamou de “ambulancioterapia”. Ele defendeu ampliar os serviços de baixa e média complexidade nas cidades onde os pacientes moram, reservando as viagens para atendimentos mais especializados.
Para a educação pública, Tedeschi propôs ensino de qualidade, ampliação do período integral, atualização do material didático e formação continuada dos professores.
Questionado sobre o debate em torno da escala 6 por 1, declarou-se contrário ao fim da jornada nesse formato. Ele defendeu que empresas e trabalhadores possam negociar a organização dos horários, respeitados os direitos trabalhistas.
Na parte final da entrevista, Dr. Tedeschi comentou a polarização nacional, criticou o governo federal e manifestou apoio ao candidato do seu partido, Flávio Bolsonaro. O candidato encerrou a participação na entrevista agradecendo à Rádio Cidade FM pelo espaço para apresentar suas propostas aos eleitores antes da votação de 4 de outubro.