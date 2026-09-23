Levantamento foi realizado com votação secreta e contou com a participação de dez dos 15 vereadores da Câmara Municipal

publicado em 24/09/2026

O levantamento realizado pelo A Cidade teve como objetivo registrar a preferência dos vereadores participantes no momento da consulta Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO jornal A Cidade realizou uma enquete na Câmara Municipal de Votuporanga para conhecer a preferência dos vereadores nas eleições deste ano para os cargos de deputado estadual e deputado federal. Entre os candidatos à Alesp, Danilo Campetti (Republicanos) foi o mais votado, com quatro votos. Para deputado federal, Fausto Pinato (União), que tenta a reeleição, recebeu quatro votos e aparece como o preferido entre os parlamentares que participaram do levantamento.Ao todo, dez dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga participaram da enquete. A votação foi realizada de forma secreta, permitindo que cada parlamentar registrasse suas escolhas sem que seu voto fosse identificado.Na disputa para deputado estadual, além de Campetti, também foram registrados votos para Itamar Borges (MDB), Débora Romani (PL) e Sebastião Santos (Republicanos).Para deputado federal, além de Fausto Pinato, os vereadores participantes também indicaram Luiz Carlos Motta (PL), candidato à reeleição, Gil Diniz (PL), Cabo Renato Abdala (PRD) e Natielle Gama (Podemos).A decisão de realizar a votação de forma reservada ocorreu após uma primeira tentativa de levantamento, na qual cada vereador seria convidado a informar pessoalmente suas preferências para os dois cargos. Na ocasião, vários parlamentares optaram por não declarar os votos.Diante disso, a reportagem do A Cidade decidiu utilizar uma urna para a realização da enquete. Cada vereador que participou recebeu a possibilidade de registrar suas escolhas de maneira individual, sem identificação, para os cargos de deputado estadual e deputado federal.A Câmara Municipal de Votuporanga é composta por 15 vereadores: Cabo Renato Abdala (PRD), Carlim Despachante (Republicanos), Daniel David (MDB), atual presidente da Casa de Leis, Débora Romani (PL), Engenheiro Gláuber Lima (PSD), Gaspar (MDB), Marcão Braz (PP), Meidão (PSD), Natielle Gama (Podemos), O Wartão (União), Osmair Ferrari (PL), Ricardo Bozo (Republicanos), Sargento Moreno (PL), Serginho da Farmácia (PP) e Vilmar da Farmácia (PSD). Dos 15 integrantes do Legislativo, os vereadores Carlim Despachante, Gaspar e Meidão comunicaram previamente que não participariam da enquete.O levantamento realizado pelo A Cidade teve como objetivo registrar a preferência dos vereadores participantes no momento da consulta. A votação foi restrita aos parlamentares que decidiram participar da enquete e não representa o resultado de uma pesquisa eleitoral junto ao eleitorado de Votuporanga.