Avaliação de acuidade visual foi realizada com crianças de 0 a 6 anos para identificar precocemente possíveis alterações na visão

publicado em 24/09/2026

Avaliação de acuidade visual foi realizada com crianças de 0 a 6 anos para identificar precocemente possíveis alterações na visão

Crianças de 0 a 6 anos do CEMEI “Dr. Abílio Calile” participaram de uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE) voltada à saúde visual. A atividade incluiu avaliação da acuidade visual e orientações para a identificação precoce de possíveis alterações que possam interferir no desenvolvimento infantil.A iniciativa foi realizada por profissionais da Secretaria da Saúde, vinculados ao Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto”, em parceria com a Secretaria da Educação. A avaliação permite verificar possíveis dificuldades relacionadas à visão e, quando necessário, orientar as famílias sobre a necessidade de acompanhamento.“O cuidado com a saúde das crianças começa pela prevenção e pela identificação precoce de alterações que possam interferir no desenvolvimento. A visão tem um papel fundamental nessa fase, pois está diretamente relacionada à aprendizagem, à interação e à forma como a criança percebe o mundo. Levar esse cuidado para o ambiente escolar amplia as possibilidades de acompanhamento e permite orientar as famílias sempre que houver necessidade”, afirma a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Para a secretária da Educação, Silvia Letícia, a integração entre as duas áreas contribui para um olhar mais amplo sobre o desenvolvimento dos estudantes.“A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de cuidado e atenção ao desenvolvimento integral das nossas crianças. A parceria com a Saúde permite identificar situações que podem passar despercebidas no dia a dia e orientar as famílias para que busquem o acompanhamento necessário. Essas ações contribuem para que nossos alunos tenham melhores condições para aprender e se desenvolver”, destaca.A avaliação foi conduzida pelo médico Lucas Coelho, com o apoio das internas de Medicina Júlia Cassiolato, Marya Edhuarda e Sophia Vitali, que participaram das atividades junto aos alunos.A ação integra o Programa Saúde na Escola, iniciativa que articula as Secretarias Municipais da Saúde e da Educação para desenvolver ações de promoção, prevenção e atenção à saúde no ambiente escolar.