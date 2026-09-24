Avaliação de acuidade visual foi realizada com crianças de 0 a 6 anos para identificar precocemente possíveis alterações na visão
Avaliação de acuidade visual foi realizada com crianças de 0 a 6 anos para identificar precocemente possíveis alterações na visão
Crianças de 0 a 6 anos do CEMEI “Dr. Abílio Calile” participaram de uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE) voltada à saúde visual. A atividade incluiu avaliação da acuidade visual e orientações para a identificação precoce de possíveis alterações que possam interferir no desenvolvimento infantil.
A iniciativa foi realizada por profissionais da Secretaria da Saúde, vinculados ao Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto”, em parceria com a Secretaria da Educação. A avaliação permite verificar possíveis dificuldades relacionadas à visão e, quando necessário, orientar as famílias sobre a necessidade de acompanhamento.
“O cuidado com a saúde das crianças começa pela prevenção e pela identificação precoce de alterações que possam interferir no desenvolvimento. A visão tem um papel fundamental nessa fase, pois está diretamente relacionada à aprendizagem, à interação e à forma como a criança percebe o mundo. Levar esse cuidado para o ambiente escolar amplia as possibilidades de acompanhamento e permite orientar as famílias sempre que houver necessidade”, afirma a secretária da Saúde, Ivonete Félix.
Para a secretária da Educação, Silvia Letícia, a integração entre as duas áreas contribui para um olhar mais amplo sobre o desenvolvimento dos estudantes.
“A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de cuidado e atenção ao desenvolvimento integral das nossas crianças. A parceria com a Saúde permite identificar situações que podem passar despercebidas no dia a dia e orientar as famílias para que busquem o acompanhamento necessário. Essas ações contribuem para que nossos alunos tenham melhores condições para aprender e se desenvolver”, destaca.
A avaliação foi conduzida pelo médico Lucas Coelho, com o apoio das internas de Medicina Júlia Cassiolato, Marya Edhuarda e Sophia Vitali, que participaram das atividades junto aos alunos.
A ação integra o Programa Saúde na Escola, iniciativa que articula as Secretarias Municipais da Saúde e da Educação para desenvolver ações de promoção, prevenção e atenção à saúde no ambiente escolar.