O 29º espetáculo da Almagêmea terá apresentações neste sábado (26) e domingo (27), em duas sessões por dia

publicado em 26/09/2026

Após sucesso na estreia, “Um Universo de Emoções” volta ao palco neste fim de semana (Fotos: Renan Livi)

Da RedaçãoA Escola de Dança Almagêmea retoma neste sábado (26) as apresentações de “Um Universo de Emoções”, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, em Votuporanga. Após a primeira semana do espetáculo, a produção volta ao palco para quatro sessões: às 18h07 e às 20h27 no sábado e no domingo (27).Em sua 29ª edição, o espetáculo reúne 280 bailarinos de diferentes idades e níveis de experiência. A proposta é conduzir o público por histórias, músicas e personagens que despertam sentimentos como alegria, aventura e nostalgia. No palco, as coreografias passam por ballet clássico, jazz, sapateado, hip hop, k-pop, flamenco, dança contemporânea e acrobacia.À frente da escola, as irmãs Helen e Amanda Borim explicam que a emoção conecta as diferentes partes da apresentação. Embora algumas referências sejam familiares ao público, cada uma ganhou uma interpretação própria, desenvolvida para o espetáculo pelos alunos e pela equipe da Almagêmea.A montagem é resultado de meses de trabalho. Além da criação das coreografias e dos ensaios, a preparação envolveu a escolha das músicas, a confecção dos figurinos e o planejamento das entradas, saídas e transições em cena. As novas apresentações oferecem outra oportunidade para familiares e espectadores acompanharem o trabalho dos bailarinos.Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos pelo site Guichê Web ou na secretaria da escola.Espetáculo: “Um Universo de Emoções” — 29º espetáculo da AlmágêmeaDatas: 26 e 27 de setembroHorários: 18h07 e 20h27, nos dois diasLocal: Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, em VotuporangaIngressos: R$ 35, pelo Guichê Web ou na secretaria da Almagêmea