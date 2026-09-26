Munhoz Soft abre as portas de sua loja própria em Votuporanga (Foto: Divulgação)
Escolher um colchão fica mais fácil quando é possível conhecer os modelos de perto. Pensando nisso, a Munhoz Soft, fabricante de colchões do Grupo Munhoz, inaugurou sua loja própria em Votuporanga.
No novo espaço, os clientes podem experimentar as opções disponíveis, comparar modelos e conversar com uma equipe preparada para ajudar na escolha de acordo com suas preferências e necessidades.
A loja também oferece a oportunidade de comprar diretamente da fábrica e conhecer de perto os produtos desenvolvidos pela empresa, que reúne conforto, qualidade e durabilidade em sua linha de colchões.
A Munhoz Soft convida os moradores de Votuporanga e região a visitar o espaço e encontrar uma opção para suas noites de descanso.
Endereço: Avenida Nasser Marão, 2711–2755 – Distrito Industrial, Votuporanga (SP).
Informações: (17) 99707-0455 ou (17) 3421-5328.