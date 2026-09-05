O encontro será ministrado por Rogério Galloro, delegado aposentado da Polícia Federal

publicado em 09/09/2026

O encontro será ministrado por Rogério Galloro, delegado aposentado da Polícia Federal, ex-eiretor-geral da Polícia Federal Foto: Fellipe Sampaio/STF

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga, por meio da Escola do Legislativo “Doutor Roberto de Lima Campos”, promove no dia 18 de setembro, sexta-feira, a palestra “Engenharia do combate à corrupção e lavagem de dinheiro: Estratégia nacional, redes e capacidade institucional no âmbito municipal”. O encontro será ministrado por Rogério Galloro, delegado aposentado da Polícia Federal, ex-eiretor-geral da Polícia Federal, ex-integrante do Comitê Executivo da Interpol e ex-diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).A programação será realizada no Plenário Doutor Octávio Viscardi, da Câmara Municipal de Votuporanga. O credenciamento e o coffee break terão início às 9h, enquanto a palestra está prevista para começar às 10h.O encontro abordará estratégias e mecanismos de prevenção e enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro, com enfoque na atuação municipal, na integração entre instituições e na formação de redes de cooperação e capacidade institucional. A programação tratará ainda de mecanismos voltados ao fortalecimento da integridade e da eficiência na administração pública.Segundo o Poder Legislativo Municipal, a iniciativa é voltada ao compartilhamento de conhecimentos e experiências que contribuam para o aprimoramento das práticas de integridade, para a prevenção à corrupção e para o fortalecimento das instituições no âmbito municipal.