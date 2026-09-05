O terreno utilizado chega a quase 600 mil metros quadrados e local escolhido será a complementação de bairros já existentes na área

publicado em 09/09/2026

Obras do Parque Flora, próximas de onde será o Residencial Nair Beneduzzi Foto: A Cidade

Da redaçãoVotuporanga está prestes a ter mais um bairro residencial na zona Oeste da cidade, de acordo com o que foi publicado no Diário Oficial do Município. Ele está previsto para ter uma área de 582.126,51 m².O nome escolhido para o futuro empreendimento será Residencial Nair Beneduzzi. Ele estará localizado logo ao lado dos bairros Pacaembu, na continuação da avenida Pedro Scamatti, onde atualmente é uma estrada de terra que liga os bairros da região ao bairro Monte Verde e à rodovia Euclides da Cunha. Ainda não existe confirmação se a avenida será prolongada e asfaltada até o local.O empreendimento será destinado à implantação de Habitação de Interesse Social - HIS, na modalidade conjunto habitacional. A empresa dona do terreno deverá realizar toda a obra de infraestrutura, incluindo a abertura das vias e áreas públicas, execução de terraplenagem, execução da rede de esgoto sanitário, dentre outras coisas.Segundo o publicado no Diário Oficial, “O custo para execução das obras de infraestrutura do empreendimento, conforme com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo empreendedor e aprovado pelo Poder Executivo, é de R$ 73.247.067,67.”De acordo com informações apuradas pelo jornal A Cidade, a quantidade de lotes se aproximará dos 1.940. Também não foram divulgados os tamanhos das casas que serão construídas, mas, ainda segundo informações conseguidas pela reportagem, elas deverão ser no mesmo molde das construídas nos bairros vizinhos pela empresa.O local de construção será na continuação do Parque Flora, último empreendimento anunciado pela construtora e que está em fase final de construção. O bairro contará com casas de 43,85 m² construídas em terrenos a partir de 180 m², não geminadas e com possibilidade de ampliação. Os imóveis terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo. No total, serão 703 casas construídas no empreendimento.