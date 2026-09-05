Evento chega à 11ª edição nos dias 12 e 13 de setembro, no Parque da Cultura, com apoio da rádio Cidade 94,7 FM

publicado em 09/09/2026

A iniciativa deve reunir colecionadores, pessoas interessadas em veículos históricos e visitantes vindos de diferentes municípios Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNos dias 12 e 13 de setembro, o Parque da Cultura, em Votuporanga, será palco da 11ª edição do Encontro de Carros Antigos. Promovido pelo Vintage Club Votuporanga em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento também tem o apoio da rádio Cidade 94,7 FM.A iniciativa deve reunir colecionadores, pessoas interessadas em veículos históricos e visitantes vindos de diferentes municípios para dois dias voltados ao antigomobilismo, à música e à integração entre os participantes.As atividades começam no sábado (12), às 15h, e continuam até as 22h do domingo (13). Além da mostra de automóveis, haverá praça de alimentação com food trucks e atrações musicais durante a programação.No sábado, a Banda Zequinha de Abreu será uma das atrações e subirá ao palco às 18h. Mais tarde, às 21h, a programação terá a apresentação da Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover, que também fará parte das homenagens aos 30 anos do legado do grupo, período que vem sendo marcado por tributos musicais e eventos especiais realizados em diversas regiões do país.Já no domingo (13), a programação musical contará com um tributo a Raul Seixas. O encontro também oferece uma alternativa de lazer para públicos de diferentes idades, ao reunir automóveis históricos associados a histórias e lembranças e promover a interação entre colecionadores, famílias e admiradores do segmento automotivo.Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, a realização do evento contribui para preservar memórias e promover a aproximação entre gerações por meio de atividades culturais e de lazer.“O Encontro de Carros Antigos já faz parte do calendário de eventos de Votuporanga e, a cada edição, mostra que sua proposta vai muito além da paixão pelos veículos históricos. É um evento que reúne famílias, colecionadores e pessoas de diferentes gerações em torno da música, da cultura, da gastronomia e da convivência”, destacou.Douglas Lisboa, que integra a organização, também ressaltou a preparação para a nova edição e o papel da iniciativa para os admiradores de carros antigos. “Estamos preparando uma edição especial, que reúne não apenas veículos que carregam histórias e memórias, mas também uma programação pensada para receber toda a família. A cada ano, o encontro cresce, reúne novos expositores e atrai visitantes de diferentes cidades, fortalecendo Votuporanga como ponto de encontro para quem valoriza o antigomobilismo. É uma oportunidade de celebrar essa paixão, compartilhar histórias e proporcionar um fim de semana de muita música, cultura, lazer e convivência no Parque da Cultura”, destacou.A visitação será gratuita. Quem participar como expositor deverá se inscrever mediante a entrega de dois litros de leite ou o pagamento de uma contribuição de R$ 10. Os alimentos arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga.A organização ainda orienta os visitantes a participarem da ação de forma voluntária, com a possibilidade de doar um litro de leite durante o evento.