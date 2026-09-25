Cínthia irá rifar um microondas novo; filha tem 5,5 graus em um dos olhos

publicado em 25/09/2026

Cínthia irá rifar um microondas novo; filha tem 5,5 graus em um dos olhos Foto: Arquivo pessoal

Da redaçãoUma mãe de Votuporanga está organizando uma rifa solidária para tentar comprar um par de óculos de grau especiais para sua filha de apenas 7 anos. Cinthia Magalhães, de 32 anos, conversou com o jornal A Cidade e explicou toda a situação pela qual ela e sua filha estão passando.De acordo com a mãe, Tayla Heloá não tinha tido problemas até o começo do ano. Até o ano passado, ela ficava na creche e, segundo Cínthia, como lá não eram realizadas muitas atividades de leitura, o problema não tinha sido descoberto.Tudo mudou no começo deste ano, quando Tayla entrou no ensino fundamental e começou a ter problemas com os estudos. A sua professora já tinha reclamado por duas vezes sobre isso, recomendando que a família levasse a criança ao oftalmologista.Após meses de espera e a realização de três exames para confirmação de um resultado muito incomum, a criança foi diagnosticada com 5,5 graus para um de seus olhos. De acordo com Cínthia e com o oftalmologista, esse resultado demanda muita atenção e, além dos óculos especiais que precisará ser comprado, também deverá ser feito um tratamento. Ambos precisar começar o mais rápido possível. O preço do óculos foi cotado em R$ 1.100,00.Para tentar arrecadar um pouco do dinheiro necessário, Cínthia organizou uma rifa solidária. Cada número será vendido por R$ 15 e o prêmio final é um micro-ondas novo, marca Eletrolux, que ela ganhou em um sorteio.Além dos problemas na escola, a mãe conta que Tayla sofre muito com dores de cabeça constantes. “Ela está numa fase que estava dando muita dor de cabeça e muita ânsia de vômito. Doía de mais a cabeça dela e ela vomitava, e só descobrimos agora que tem relação com o olho, por ela estar desse jeito. Esses dias meu esposo levou ela no Mini-Hospital por ela estar vomitando demais”, conta.Para adquirir um número da rifa, basta entrar em contato diretamente com Cínthia no núemro (17) 99787-7818.