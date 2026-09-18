Fogo começou na varanda da frente do imóvel após menino pegar um isqueiro que estava sobre uma bancada
Incêndio foi registrado no bairro Cecap II (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Uma criança de três anos provocou acidentalmente um incêndio na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 11h, em uma casa localizada na rua Nhandeara, no bairro Cecap II, na zona Oeste de Votuporanga. A reportagem do jornal A Cidade
acompanhou a ocorrência com exclusividade e conversou com a família que reside no imóvel, formada por um casal e um menino de três anos.
Segundo os familiares, a criança pegou um isqueiro que estava sobre uma bancada, acendeu o objeto e o fogo atingiu uma rede que estava na varanda. As chamas se espalharam posteriormente para um sofá que também estava no local.
O incêndio ocorreu na varanda da frente da residência, que é coberta. O fogo também danificou uma bicicleta e parte do teto do imóvel. Vizinhos perceberam a situação e ajudaram a apagar as chamas. Quando as equipes de emergência chegaram ao endereço, o incêndio já havia sido controlado.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência. Não houve feridos.