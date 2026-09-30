Prefeitura recebeu pedido de uma vereadora Foto: Prefeitura de Votuporanga
Da redação
A Prefeitura de Votuporanga recebeu, por meio de uma indicação, um pedido para que seja mantida pelo menos uma unidade escolar aberta durante os Jogos do Interior, que irão acontecer de 8 a 18 de outubro. Durante a duração do evento, as escolas municipais não terão aulas e serão utilizadas pelos atletas que disputarão o torneio e vêm de outras cidades.
A indicação é de autoria da vereadora Débora Romani (PL) e pede que uma das escolas municipais que serão utilizadas de alojamento continue aberta para crianças de pais que não possuem rede de apoio para cuidar dos filhos. Ela também levanta o ponto que “esses trabalhadores não podem faltar ao emprego sem prejuízo à sua renda e à subsistência familiar, e que muitos não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos de uma cuidadora.”
Sem citar qual unidade deveria ficar aberta, ou quais profissionais deveriam trabalhar nela, a vereadora pede que “o Poder Executivo promova a manutenção de uma unidade escolar aberta para acolher os alunos cujos pais ou responsáveis trabalhem fora de casa e não possuam rede de apoio, sempre que houver dispensa das aulas, já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a esta Vereadora.”