Unidades servirão de alojamento para atletas

publicado em 30/09/2026

Prefeitura recebeu pedido de uma vereadora Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga recebeu, por meio de uma indicação, um pedido para que seja mantida pelo menos uma unidade escolar aberta durante os Jogos do Interior, que irão acontecer de 8 a 18 de outubro. Durante a duração do evento, as escolas municipais não terão aulas e serão utilizadas pelos atletas que disputarão o torneio e vêm de outras cidades.A indicação é de autoria da vereadora Débora Romani (PL) e pede que uma das escolas municipais que serão utilizadas de alojamento continue aberta para crianças de pais que não possuem rede de apoio para cuidar dos filhos. Ela também levanta o ponto que “esses trabalhadores não podem faltar ao emprego sem prejuízo à sua renda e à subsistência familiar, e que muitos não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos de uma cuidadora.”Sem citar qual unidade deveria ficar aberta, ou quais profissionais deveriam trabalhar nela, a vereadora pede que “o Poder Executivo promova a manutenção de uma unidade escolar aberta para acolher os alunos cujos pais ou responsáveis trabalhem fora de casa e não possuam rede de apoio, sempre que houver dispensa das aulas, já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a esta Vereadora.”