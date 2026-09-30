As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 30/09/2026

As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu. ??????? Foto: A CIdade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 108 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 15 vagas de trabalho: auxiliar administrativo; auxiliar de produção; auxiliar de cozinha; eletricista; operador de máquina (mini escavadeira); embalador (estofados); porteiro; zelador; pedreiro; nutricionista; operador de serra tico tico; operador de serra de bancada; soldador; limpeza e copa; lavador de veículos.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 34 oportunidades disponíveis: ajudante geral; auxiliar de saúde bucal; atendente funerária; auxiliar de cabelereira; auxiliar de marcenaria; auxiliar de mecânico; auxiliar de motorista; caixa de farmácia; consultor de vendas; costura; consultor de relacionamento com o cliente; departamento pessoal; e-commerce; estoque; expedidor; financeiro; florista; garçom; instalador de acessórios; limpeza; marceneiro; mecânico; montador de estrutura; motorista; operadora de caixa; pintor; pós-vendas; recepção; social mídia; telemarketing; vendedor (material de construção); vendedor (a) (ótica); vendedora (cosmético); vendedora (roupas/calçados).Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 59 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.