Esta quarta-feira (30), último dia do mês, será também o último dia em que a entidade disponibilizará trabalhadores para exercer essa função durante o transporte

publicado em 30/09/2026

Esta quarta-feira (30), último dia do mês, será também o último dia em que a entidade disponibilizará trabalhadores para exercer essa função durante o transporte Foto: Unifev

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga (Apae) vai interromper o fornecimento de monitores para o transporte escolar dos alunos da cidade. Esta quarta-feira (30), último dia do mês, será também o último dia em que a entidade disponibilizará trabalhadores para exercer essa função durante o transporte.O fornecimento de monitores para o transporte escolar é uma obrigação da Secretaria Municipal da Educação. No entanto, segundo a Apae, a entidade tradicionalmente cede funcionários para realizar esse trabalho, permitindo que os alunos tenham acompanhamento durante os deslocamentos.A partir da interrupção do fornecimento desses trabalhadores, conforme a Apae, o transporte dos alunos não poderá ser realizado sem que a função de monitoria seja assumida por outros profissionais. A medida ocorre porque a entidade afirma não ter mais condições de manter os funcionários deslocados de suas funções originais para atuar no transporte escolar.O jornalconversou com a presidente da Apae de Votuporanga, Márcia Gianotti, que explicou que o principal motivo para a interrupção do fornecimento dos monitores está relacionado a questões legais. De acordo com ela, os trabalhadores que atualmente fazem a monitoria durante o transporte são deslocados das funções para as quais foram contratados. Além disso, segundo a presidente, os próprios funcionários não estão satisfeitos com a situação. “Esse trabalho [de manter esses monitores] não é obrigação nossa, mas a Prefeitura nunca se negou a fazer isso. Porém agora nós tomamos a decisão de interromper esse trabalho. Nossos funcionários estão fazendo isso fora do horário que eles deveriam trabalhar. Eles foram contratados para serem cuidadores dentro da instituição, e não sendo monitores durante o transporte”, explicou Márcia.A presidente afirmou que a decisão foi tomada diante da necessidade de regularizar a atuação dos funcionários e evitar que trabalhadores contratados para determinadas funções continuem sendo deslocados para atividades diferentes de suas atribuições.Atualmente, a Apae de Votuporanga atende 207 alunos de Votuporanga e de outras sete cidades. Com a interrupção do fornecimento dos monitores, a organização do acompanhamento dos estudantes durante o transporte passa a depender da disponibilização de profissionais pela Secretaria Municipal da Educação, responsável pelo serviço.Segundo a Prefeitura, o prefeito Jorge Seba e a secretária da Educação, Silvia Letícia, têm uma reunião agendada com a diretoria da Apae para esta quarta-feira (30/9), no Gabinete, mantendo aberto o diálogo para uma construção conjunta de soluções.