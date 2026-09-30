Candidata à reeleição falou sobre recursos destinados à Santa Casa de Votuporanga, telessaúde, inteligência artificial e prioridades para um possível terceiro mandato

publicado em 30/09/2026

A deputada federal Adriana Ventura, candidata à reeleição, participou da série de entrevistas da Rádio Cidade FM com candidatos das Eleições 2026 Foto: Assessoria

Da RedaçãoA deputada federal Adriana Ventura (NOVO), candidata à reeleição, participou nesta terça-feira (29) da série de entrevistas da Rádio Cidade FM com candidatos das Eleições 2026. Na conversa, falou sobre a destinação de recursos à saúde de Votuporanga, apresentou propostas e deu destaque à fiscalização das instituições públicas, área que considera uma das prioridades de seu mandato.Eleita em 2018 e reeleita em 2022, Adriana busca o terceiro mandato consecutivo. Professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), disse que entrou na política motivada pela indignação com episódios de corrupção e pela preocupação com o país que será deixado às próximas gerações. Segundo ela, sua atuação está concentrada em saúde, educação e fiscalização.A deputada ostenta o título de primeiro lugar entre deputados e senadores na classificação acumulada da atual legislatura do Ranking dos Políticos, com nota 9,10. Trata-se de uma avaliação feita pela organização, com metodologia própria, a partir de critérios como votações, presença e uso de recursos públicos.Ao explicar o que a motiva a disputar mais um mandato, Adriana afirmou que fiscalizar a atuação do governo e de outras instituições é parte central de seu trabalho. Disse que encaminha ofícios, cobra informações e defende investigações sempre que identifica situações que, em sua avaliação, exigem esclarecimentos.Na entrevista, fez críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal (STF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à relação entre os Poderes. A parlamentar questionou possíveis conflitos de interesse envolvendo integrantes dessas instituições e defendeu o afastamento de autoridades enquanto eventuais suspeitas são apuradas.Questionada sobre sua iniciativa de criar regras de conduta para o Judiciário, Adriana disse que considera necessário estabelecer parâmetros claros para integrantes dos tribunais superiores, inclusive em relação à participação em eventos e ao julgamento de processos que possam envolver conflitos de interesse. Segundo a deputada, o objetivo é exigir que esses tribunais adotem códigos de conduta e ampliem a transparência de sua atuação, preservando a responsabilidade institucional de quem exerce essas funções.Ao tratar de sua ligação com Votuporanga, Adriana contou que já esteve na cidade antes e depois de se tornar deputada. Disse que seu gabinete utiliza um edital de emendas parlamentares para receber propostas de instituições e prefeituras interessadas em recursos. Segundo ela, esse processo permitiu conhecer projetos apresentados pela Santa Casa de Votuporanga, incluindo pedidos para aquisição de equipamentos.Durante a entrevista, o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, enviou uma mensagem à rádio destacando o apoio recebido pela instituição. Adriana agradeceu o trabalho da equipe do hospital e ressaltou que a verba destinada por meio de emendas é pública. “O dinheiro de emenda parlamentar não é do deputado, o dinheiro de emenda parlamentar é do cidadão”, afirmou.Entre os resultados de sua atuação na Câmara, Adriana destacou a regulamentação da telessaúde. Ela participou da autoria do projeto que deu origem à lei sobre o atendimento remoto por profissionais de saúde. Na entrevista, afirmou que a medida ajuda a ampliar o acesso a especialistas, especialmente para moradores de localidades distantes dos grandes centros.A deputada disse que também trabalha pela integração dos sistemas de informação da saúde. A intenção, explicou, é permitir que unidades básicas, hospitais e laboratórios tenham acesso ao histórico do paciente, reduzindo a repetição de exames e facilitando a continuidade do atendimento.Na educação, defendeu que a aprendizagem volte a ocupar o centro das políticas públicas. Adriana afirmou que é preciso oferecer melhores condições e formação aos professores e enfrentar as dificuldades de estudantes que avançam de ano sem dominar leitura, escrita e operações matemáticas básicas.Primeira vice-presidente da comissão especial da Câmara que analisa o marco legal da inteligência artificial, ela apontou aplicações da tecnologia na saúde, na educação e no agronegócio. Reconheceu preocupações relacionadas à segurança, à proteção de crianças e adolescentes e aos direitos autorais, mas defendeu que o país aproveite as possibilidades da inovação.Em resposta a pergunta de um ouvinte, Adriana também defendeu a atualização dos limites de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e do Simples Nacional. Para ela, a mudança é necessária para melhorar as condições de quem empreende e gera empregos.Ao fim da entrevista, a candidata agradeceu o espaço da Rádio Cidade FM e afirmou que pretende continuar trabalhando pelas demandas de Votuporanga caso seja reeleita.