Foi protocolada uma indicação na Câmara pelo vereador Engenheiro Gláuber

publicado em 16/09/2026

Foi protocolada uma indicação na Câmara Foto: A Cidade

Da redaçãoUma indicação foi protocolada na Câmara de Votuporanga, na noite desta segunda-feira (14), que pede a alteração do estatuto do servidor municipal para adicionar uma folga remunerada no aniversário.O documento é de autoria do vereador Engenheiro Gláuber (PSD) e pede a criação de um dia de dispensa remunerada ao servidor público municipal por ocasião de seu aniversário. Em sua justificativa, o vereador afira que a medida visa contribuir para a valorização e o reconhecimento dos servidores públicos municipais.Para ele, “a concessão de um dia de dispensa remunerada por ocasião do aniversário constitui medida simples, de caráter simbólico e de valorização pessoal, capaz de proporcionar ao servidor a oportunidade de dedicar esse momento à convivência familiar, ao descanso ou a outras atividades de caráter pessoal, sem prejuízo de sua remuneração.”Em seu tempo de tribuna na sessão de segunda-feira, Gláuber ainda afirmou que “o servidor público é o patrimônio do município. Ele que está atendendo a população na saúde, na educação, na limpeza, na segurança e em todos os setores. Uma folga no dia do aniversário é um gesto simples para a administração, mas tem enorme significado para quem recebe.”A expressão em inglês “day off” significa um dia de folga ou de descanso, geralmente utilizado para indicar um período em que uma pessoa não precisa trabalhar ou cumprir determinada atividade habitual. No contexto profissional, o termo é empregado para se referir a um dia de afastamento das obrigações de trabalho, que pode ocorrer conforme a escala, banco de horas, férias ou outros acordos previstos.