Atualmente a represa municipal também está passando por obras de desassoreamento em sua margem para recuperar a capacidade original

publicado em 16/09/2026

O Parque da Represa vai contar com novos passeios, ciclovia, áreas de convivência e mais Foto: A Cidade

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga publicou o edital para a realização das obras de requalificação do Parque da Represa. Ele está localizado ao lado da represa municipal, junto às ruas Cezarina Orozilia São João e Bento Gonçalves dos Santos, no bairro Jardim Eulália.Com orçamento previsto de R$3.560.002,31, o próximo passo será a realização de licitação para escolha da empresa responsável pelo projeto. Do valor tota a ser gasto, R$ 2,48 milhões serão fornecidos pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, sendo o restante investido pela Prefeitura. No local serão feitas uma série de intervenções com a intenção de readequar o parque. A expectativa é que todo o serviço dure cerca de 240 dias.Segundo a Prefeitura, “o empreendimento tem por objetivo a execução da obra de Requalificação do Parque da Represa, localizado no Município de Votuporanga/SP, visando à modernização da infraestrutura existente, à melhoria das condições de uso do espaço público e à ampliação da oferta de equipamentos destinados ao lazer, à recreação, à prática esportiva e à convivência da população.”No local, serão implantados novos passeios, ciclovia, áreas de convivência, playground, academia ao ar livre, mobiliário urbano, paisagismo e sinalização específica. Ainda segundo o projeto, será mantido o caráter público do parque, mantendo o acesso livre.Ao final, o Parque da Represa contará com uma ciclovia que percorrerá toda a extensão, várias áreas de proteção ambiental, quatro áreas reservadas ao lazer, novo projeto arquitetônico e paisagístico, dentre outras novidades. A expectativa é de que a empresa vencedora do certame. Atualmente, o local conta apenas com uma calçada.Mais uma etapa das obras de desassoreamento da Represa Municipal entrou na reta final em Votuporanga. Executada pela SP Águas, por meio do Programa Rios Vivos, o trabalho é acompanhado pela Saev Ambiental e integra um conjunto de intervenções realizadas para recuperar a capacidade de armazenamento do principal manancial de captação do município.Os serviços estão concentrados na limpeza e no desassoreamento das margens da represa, em uma extensão de 1,2 mil metros. O investimento destinado aos trabalhos é de R$1,8 milhão. A execução mobiliza profissionais e equipamentos especializados para a retirada dos materiais acumulados ao longo das margens.O desassoreamento consiste na remoção de areia, terra e outros sedimentos depositados no fundo e nas margens da represa. Esse acúmulo reduz o espaço disponível para a água e interfere na dinâmica do manancial. Com a intervenção, a expectativa é recuperar parte dessa capacidade, desobstruir áreas assoreadas e fortalecer a segurança hídrica de Votuporanga.A perda de capacidade da represa ocorreu de forma gradual desde sua inauguração, em 1970, em razão do acúmulo de sedimentos provocado por processos naturais e pela ação humana. O reservatório, que originalmente comportava 906.781,20 metros cúbicos de água, apresentava capacidade de 332.540,70 metros cúbicos em 2021, segundo estudo batimétrico realizado pela Saev Ambiental.