Três vereadores votaram contrários à medida e houve debate sobre o assunto após a votação

publicado em 16/09/2026

Os terrenos estão localizados no 7º Centro Empresarial, que fica no distrito de Simonsen Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO Projeto de Lei nº 160/2026, que prevê a venda de dois terrenos por R$ 6,9 milhões, foi aprovado na Câmara de Votuporanga na noite desta segunda-feira (16). Três vereadores votaram contrários à medida e houve debate sobre o assunto após a votação.Os terrenos estão localizados no 7º Centro Empresarial, que fica no distrito de Simonsen, e serão vendidos na modalidade de leilão. O primeiro e mais valioso terreno está localizado na beira da rodovia Euclides da Cunha, com a parte de trás sendo limitada pela ferrovia. A avaliação técnica realizada por uma comissão da Prefeitura definiu o valor do local em R$ 174 por metro quadrado. Como o terreno possui 31.715,52 m², o preço final é de R$ 5.518.500,48. O segundo terreno fica na rotatória interna da avenida do centro empresarial. O mesmo comitê precificou o local a R$ 132 por metro quadrado, sendo que a área do local é de 10.307,83 m², totalizando R$1.360.633,56.O debate do projeto correu de maneira tranquila, com apenas os vereadores Cabo Renato Abdala (PRD) e O Wartão (União) se manifestando e defendendo que mais terrenos fossem vendidos e leiloados para pequenos e médios empresários. O segundo ainda defendeu a criação de um mini parque industrial para sanar essa necessidade.A votação foi marcada pelos votos negativos dos vereadores O Wartão, Osmair Ferrari (PL) e Serginho da Farmácia (PP). Este último justificou seu voto explicando que “foi justamente o que o nobre vereador Renato disse na tribuna. Foi uma promessa do prefeito Jorge Seba no primeiro mandato e também no prefeito anterior. Eu fiz, com muito compromisso, com vários empresários que me pediram, que teriam seu espaço no sétimo distrito. Pelo visto esse projeto vai beneficiar uma ou duas pessoas só, e não dezenas, ou até centenas de pessoas com espaços de 500m², 250m². Essas pessoas, foi falado a elas, por meio de promessa eleitoral, que elas teriam o espaço lá.”