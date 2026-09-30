Vereador de Votuporanga e candidato a deputado federal pelo PRD participou da série especial de entrevistas das Eleições 2026

publicado em 01/10/2026

Cabo Renato Abdala afirmou que sua principal bandeira será a fiscalização dos recursos públicos. Foto: A Cidade

Da RedaçãoA Rádio Cidade FM segue com sua série especial de entrevistas com os candidatos das Eleições 2026, abrindo espaço para que os eleitores conheçam trajetórias, experiências e propostas dos nomes que disputam vagas no Legislativo e no Executivo. Nesta quarta-feira (30), o entrevistado foi o vereador de Votuporanga Cabo Renato Abdala (PRD), candidato a deputado federal por São Paulo.A iniciativa da emissora tem como objetivo levar informação ao eleitor para que cada cidadão possa analisar os candidatos, conhecer suas ideias e tomar sua decisão de forma consciente nas urnas no próximo domingo, dia 4 de outubro.Natural de Votuporanga, Cabo Renato Abdala tem trajetória profissional na Polícia Militar. Ele foi eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024, estando atualmente em seu segundo mandato na Câmara Municipal, onde ocupa a função de primeiro-secretário da Mesa Diretora.Durante a entrevista, o candidato falou sobre sua decisão de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, sua atuação como vereador, as principais bandeiras que pretende defender em Brasília e temas relacionados à política local e regional.Ao explicar sua motivação para buscar uma cadeira no Congresso Nacional, Cabo Renato Abdala afirmou que sua principal bandeira será a fiscalização dos recursos públicos.Segundo ele, o Brasil possui uma grande capacidade de arrecadação, mas precisa ampliar o acompanhamento da aplicação dos recursos.“Eu acredito no Brasil, mas acredito que falta fiscalização. Quando você tem fiscalização, o serviço público sai mais barato e alcança mais pessoas”, declarou.Na área da saúde, o candidato afirmou que pretende defender o chamado “ciclo completo” de atendimento, com o objetivo de integrar diagnóstico e tratamento desde o primeiro atendimento.Como exemplo, citou situações em que pacientes procuram unidades de saúde, recebem apenas uma medicação inicial e precisam retornar diversas vezes até descobrir a causa do problema.“Você entra na UPA, está com uma dor, faz um exame, descobre qual é a patologia e já vai para o tratamento. Esse é o ciclo completo”, explicou.Durante a conversa, Cabo Renato também comentou a mudança de sua candidatura, que inicialmente era voltada para deputado estadual e posteriormente passou a ser para deputado federal.Segundo ele, a decisão ocorreu após uma articulação partidária envolvendo o PRD, o apoio ao governo estadual e a definição de uma composição regional.O candidato afirmou que o partido avaliou a necessidade de lançar um nome para a Câmara dos Deputados em Votuporanga e que, a partir disso, foi construída uma parceria com o candidato a deputado estadual Danilo Campetti.Questionado sobre sua mudança de comportamento no Legislativo municipal — passando de uma atuação marcada por cobranças mais duras para uma postura considerada mais conciliadora — Renato Abdala afirmou que a mudança representa amadurecimento político.Segundo ele, a fiscalização continua sendo feita, mas passou a utilizar outros caminhos além da tribuna, como encaminhamentos administrativos e judiciais.Durante a entrevista, Abdala revelou que trabalha na criação de um projeto chamado Observatório Noroeste, iniciativa que, segundo ele, terá participação de vereadores e profissionais da área jurídica para acompanhar contas públicas, denúncias e informações de municípios da região.Ele afirmou que já realizou encaminhamentos envolvendo diversas cidades e citou temas como enquadramento de profissionais da educação e políticas públicas voltadas à causa animal.“Portal da Transparência é minha especialidade. A gente vai acompanhando, buscando informações e cobrando providências”, declarou.Votuporanga e gestão municipalQuestionado sobre a administração de Votuporanga, Cabo Renato comentou temas recentes envolvendo o município, incluindo alertas relacionados aos limites fiscais e gastos públicos.O vereador afirmou que apresentou um projeto para limitar despesas com recursos do Tesouro Municipal em eventos e defendeu que grandes shows sejam viabilizados por meio de outras fontes de recursos ou parcerias.“Eu sou a favor de ter show, sim. Eu sou a favor de ser mais flexível para o empresário utilizar áreas públicas. Mas sou contra gastos exorbitantes”, afirmou.Ele citou como exemplo modelos adotados por outros municípios, onde eventos são realizados por meio de licitações e parcerias com a iniciativa privada.Nas considerações finais, Cabo Renato Abdala reforçou que sua candidatura está baseada na defesa da fiscalização dos recursos públicos.“Quando você reclama que falta médico, faltou fiscalização. Faltou remédio, faltou fiscalização. Faltou exame, faltou fiscalização”, afirmou.O candidato também convidou os eleitores a acompanharem seu trabalho pelas redes sociais e destacou que pretende continuar atuando na fiscalização municipal independentemente do resultado das urnas.