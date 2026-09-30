Candidato a deputado estadual pelo Avante participou da série especial da emissora com os candidatos das Eleições 2026

publicado em 01/10/2026

Dr. Hery apontou a saúde pública como uma das principais áreas que pretende priorizar caso seja eleito deputado estadual Foto: A Cidade

Da RedaçãoA Rádio Cidade FM recebeu também nesta quarta-feira (30) o advogado, ex-vereador de Votuporanga e candidato a deputado estadual Dr. Hery, do Avante, dando sequência à série especial de entrevistas com candidatos das Eleições 2026.Advogado, ele já foi vereador de Votuporanga e disputou as eleições municipais para prefeito em 2020 e 2024. Em 2022, concorreu a deputado estadual pelo Solidariedade e recebeu 11.171 votos no Estado, sendo 7.364 somente em Votuporanga.Durante a entrevista à Rádio Cidade, o candidato apresentou propostas principalmente para as áreas de saúde, atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), infraestrutura regional e fiscalização dos recursos públicos.Saúde como prioridadeDr. Hery apontou a saúde pública como uma das principais áreas que pretende priorizar caso seja eleito deputado estadual.Entre suas propostas, o candidato defendeu a transformação do atual Mini-Hospital do Pozzobon, em Votuporanga, em uma unidade hospitalar com estrutura ampliada e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).Segundo ele, o crescimento da cidade e a demanda regional justificariam uma estrutura hospitalar maior para atender principalmente os moradores da Zona Norte e reduzir a concentração dos atendimentos em outras unidades.Outra proposta apresentada foi a implantação de uma UPA na Zona Norte de Votuporanga. Dr. Hery argumentou que a atual Unidade de Pronto Atendimento recebe uma demanda elevada e que uma segunda estrutura poderia contribuir para descentralizar os atendimentos.O candidato afirmou que, caso chegue à Assembleia Legislativa, pretende trabalhar pela destinação de recursos estaduais para viabilizar os projetos em parceria com o município.Clínica regional para crianças com autismoOutro tema abordado durante a entrevista foi o atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista.Dr. Hery defendeu a criação de uma clínica regional especializada, capaz de atender não apenas Votuporanga, mas também famílias de municípios vizinhos.Na avaliação apresentada pelo candidato, muitas famílias enfrentam dificuldades para conseguir acompanhamento multidisciplinar e terapias especializadas. Ele mencionou a legislação nacional de proteção às pessoas com TEA e afirmou que pretende cobrar maior participação do poder público na garantia desses atendimentos.A proposta, segundo Hery, seria estruturar um serviço regional com profissionais de diferentes especialidades, concentrando diagnóstico, acompanhamento e tratamento.FiscalizaçãoAlém da destinação de recursos, Dr. Hery afirmou que pretende utilizar sua formação jurídica para acompanhar a aplicação das verbas enviadas aos municípios.Durante a entrevista, ele defendeu que o trabalho de um deputado não termine com a indicação de uma emenda parlamentar. Na visão do candidato, é necessário acompanhar a licitação, a contratação e a execução dos serviços realizados com dinheiro público.Hery disse que pretende desenvolver um trabalho de fiscalização nos 645 municípios paulistas, especialmente em relação aos recursos provenientes de emendas destinadas pela Assembleia Legislativa.Segundo ele, uma das prioridades seria verificar se o dinheiro encaminhado efetivamente chegou à finalidade anunciada, acompanhando contratos e prestações de contas.Ligação entre Votuporanga e Valentim GentilNa área de infraestrutura, Dr. Hery destacou a necessidade de investimentos nas rodovias da região Noroeste Paulista.Entre as obras mencionadas está a conclusão de uma ligação envolvendo a região conhecida como Subida da Morte até a avenida José Silva Melo, criando uma alternativa de acesso em direção a Valentim Gentil.O candidato argumentou que a melhoria dessa conexão poderia favorecer a mobilidade regional, oferecer novas alternativas para os motoristas e contribuir para o desenvolvimento econômico entre os municípios.Hery também afirmou que pretende buscar investimentos estaduais para recuperação, manutenção e ampliação da infraestrutura viária do Noroeste Paulista.Na entrevista, Hery afirmou que pretende utilizar sua experiência política e sua atuação como advogado para buscar recursos e acompanhar juridicamente a aplicação do dinheiro público nos municípios da região.Ao encerrar sua participação, o candidato reforçou as propostas apresentadas para saúde, atendimento especializado às crianças com autismo, fiscalização e infraestrutura regional.A entrevista com Dr. Hery (Avante) integra a série especial da Rádio Cidade FM nas Eleições 2026, que vem recebendo candidatos ligados a Votuporanga e ao Noroeste Paulista para apresentar suas trajetórias e propostas aos eleitores.