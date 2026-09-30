Reunião realizada no Gabinete do Prefeito resultou na definição de encaminhamento para garantir a continuidade do serviço aos assistidos pela instituição

publicado em 30/09/2026

Prefeitura e Apae alinham solução conjunta para manutenção de monitores no transporte de alunos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) alinharam, nesta quarta-feira (30/9), uma solução conjunta para este ano afim de garantir a continuidade do serviço de monitoria no transporte oferecido aos assistidos pela instituição. Desta forma, o transporte com monitores será mantido.A reunião foi realizada no Gabinete do Prefeito Jorge Seba, que conduziu as tratativas ao lado da secretária municipal da Educação, Silvia Letícia; da secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo; e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David, que colocou a Casa de Leis a disposição para apreciação de possível projeto de lei que venha a ser necessário. O encontro contou com a presença dos diretores da Apae, Marcia e Douglas Gianotti.Durante a ocasião ficou evidente a importância da manutenção do diálogo, considerando a relevância do trabalho desenvolvido pela Apae no atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias.Para o prefeito Jorge Seba, a construção conjunta demonstra o compromisso de todos os envolvidos com a continuidade do atendimento.“O mais importante é que conseguimos construir juntos uma solução que garante a continuidade do transporte com monitores. Nosso compromisso é sempre buscar o entendimento e colocar em primeiro lugar aquilo que realmente importa: o atendimento e o bem-estar dos assistidos pela Apae e de suas famílias”, destacou.