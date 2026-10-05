ealizado neste domingo (4), o pleito resultou em 4.504 votos para o candidato

publicado em 06/10/2026

ealizado neste domingo (4), o pleito resultou em 4.504 votos para o candidato Foto: Assessoria

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO empresário votuporanguense Dalbert Mega, do Progressistas, candidato a deputado federal nas eleições de 2026, afirmou estar decepcionado com o desempenho obtido nas urnas. Realizado neste domingo (4), o pleito resultou em 4.504 votos para o candidato em todo o Estado, dos quais 2.963 foram registrados em Votuporanga.Dalbert revelou que não pretende mais disputar nenhuma eleição, seja em âmbito estadual ou municipal. Segundo o empresário, o resultado ficou abaixo da expectativa que havia sido criada durante a campanha.Ao fazer uma avaliação mais ampla do cenário eleitoral, porém, Mega afirmou que deixa a eleição satisfeito com o desempenho da direita. Ele destacou especialmente a disputa pela Presidência da República, citando o desempenho de Flávio Bolsonaro, que terminou o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva e, segundo Dalbert, chega fortalecido para o segundo turno.Apesar da avaliação sobre o cenário político nacional, o empresário classificou como decepcionante sua votação para deputado federal e agradeceu aos eleitores que confiaram em sua candidatura. “Meus sinceros agradecimentos a todos que confiaram em mim, mas pra mim foi muito decepcionante. A gente achava que, mal votado, a gente teria 30 mil votos, e a gente esperava ser eleito. Nós trabalhamos em 63 municípios, e vi que em alguns não tivemos nenhum voto, então eu vi que esse negócio da política não é pra mim”Com a decisão anunciada após o resultado das urnas, Dalbert Mega encerra a participação no pleito de 2026 afirmando que não pretende voltar a disputar cargos eletivos, porém deixou claro que seguirá atuante na política.