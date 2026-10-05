Manoel Gomes, fenômeno da internet conhecido pelo hit “Caneta Azul”, disputou uma vaga de deputado federal pelo Avante

publicado em 05/10/2026

Legenda: Manoel Gomes “Caneta Azul” somou 13 votos nas urnas de Votuporanga e não conseguiu a sua eleição Foto: Instagram Pessoal

Da RedaçãoConhecido nacionalmente pelo sucesso viral “Caneta Azul”, o cantor Manoel Gomes também resolveu testar sua popularidade nas urnas nas Eleições 2026. Candidato a deputado federal pelo Avante, número 7030, ele não conseguiu se eleger e terminou a disputa em São Paulo com 7.239 votos.Em Votuporanga, Caneta Azul recebeu 13 votos. O resultado colocou Manoel Gomes na 173ª posição entre os candidatos a deputado federal votados no município.O A Cidade também levantou o desempenho do candidato em outros municípios da região. No recorte de oito cidades, incluindo Votuporanga, Manoel Gomes somou 23 votos.Os números mostram que Votuporanga concentrou 13 dos 23 votos obtidos pelo candidato nesse recorte regional. Em Sebastianópolis do Sul, foram três votos; Nhandeara e Valentim Gentil registraram dois votos cada; enquanto Parisi, Cardoso e Riolândia deram um voto cada ao candidato. Já em Álvares Florence, Manoel Gomes não recebeu votos.Fama nacional não se repetiu nas urnasApesar da grande projeção conquistada na internet desde que a música “Caneta Azul” viralizou, a popularidade do cantor não se transformou em uma votação suficiente para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados.Mesmo assim, a presença do artista nas urnas rendeu votos até em pequenos municípios do Noroeste Paulista e chama a atenção em meio aos resultados locais das Eleições 2026.