Felizmente, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais

publicado em 05/10/2026

A estrutura desabou após forte ventania no domingo Foto: Arquivo Pessoal

A Prefeitura de Votuporanga e a Santa Casa informam que, desde a ocorrência registrada na manhã deste domingo (4), quando parte da estrutura da obra do Hospital Materno-Infantil desabou e atingiu uma área da Santa Casa, todas as providências necessárias foram adotadas de forma imediata pelas duas instituições, com prioridade para a segurança de pacientes, acompanhantes, profissionais e da população. Felizmente, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.Logo após a ocorrência, de forma imediata, equipes foram deslocadas para o local para os trabalhos de avaliação e isolamento. O trânsito nas imediações também foi interditado preventivamente, de modo a garantir a segurança durante a execução dos trabalhos. A Defesa Civil Municipal permanece atuando no local, em consonância com a Defesa Civil do Estado, acompanhando a situação e adotando as medidas necessárias para preservar a segurança de todos.A Prefeitura e a Santa Casa esclarecem ainda que a obra estava devidamente licenciada, com os alvarás e autorizações necessários para sua execução.Embora a ocorrência tenha sido registrada durante um período de forte ventania, as causas do desabamento ainda estão sendo apuradas.Em nota enviada à Santa Casa, a empresa Mtech Premoldados Protendidos Ltda. informa que "tomou conhecimento da ocorrência relatada na obra da instituição e que já iniciou apuração técnica interna, com análise das informações, documentos e etapas relacionadas ao fornecimento/serviço de sua responsabilidade, a fim de verificar as circunstâncias do ocorrido. A empresa reafirma seu compromisso com a segurança, a qualidade e a transparência e informa que, após a conclusão da apuração, adotará as medidas necessárias para a reparação dos prejuízos que forem atribuídos à sua responsabilidade, permanecendo à disposição da instituição e dos órgãos competentes para prestar os esclarecimentos necessários e manter a instituição informada sobre o andamento da apuração."Além da apuração técnica realizada pela empresa responsável, serão realizadas avaliações e apurações independentes, com o objetivo de analisar as circunstâncias do ocorrido e verificar a eventual existência de outros fatores que possam ter contribuído para a ocorrência.Prefeitura e Santa Casa afirmam que todas as medidas continuarão sendo adotadas com transparência, responsabilidade e prioridade absoluta à segurança, enquanto as avaliações técnicas prosseguem.O projeto do Hospital Materno-Infantil está mantido, assim como a previsão de conclusão e entrega da unidade para o início de 2028.