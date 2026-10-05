Foto: A Cidade
O candidato bolsonarista para a reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito o governador com 62,65% dos votos. Ele derrotou Fernando Haddad (PT), que teve 36,42% dos votos.
Tarcísio conquistou 36.691 votos em Votuporanga, o que representa 75,10% do eleitorado local. Haddad, que foi o segundo colocado, com 24,46% dos votos, ou 11.952 votos. Vivian Mendes (UP), Vera Lúcia (PSTU) e Carlos Machado (PCB) não somaram nem 1% do total de votos na cidade.
Nas demais cidades da Comarca, Tarcísio de Freitas também foi o mais votado. Em Álvares Florence, Tarcísio obeteve 73,91% do votos e Haddad 25,78%. Em Valentim Gentil, Tarcísio também liderou com 74,02%, contra 25,72% de Haddad. Por fim, em Parisi, Tarcísio conquistou 73,35% contra 26,07% de Haddad. Nas demais cidades da região o atual governador também liderou com folga.