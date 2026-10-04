Deputado estadual votou na manhã deste domingo na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo

publicado em 04/10/2026

Carlão conversou ao vivo com a Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO deputado estadual Carlão Pignatari votou na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo, na região central de Votuporanga. Após registrar o voto, o parlamentar conversou ao vivo com a reportagem da rádio, comentou o cenário eleitoral e fez referência a candidatos de outras cidades que disputam votos no município.“Eu sempre digo: Votuporanga tem cinco candidatos que nasceram aqui Débora Romani, Natielle Gama, Cabo Renato Abdala, Dr. Hery e Dalberto Mega. Então esses cinco são de Votuporanga, são votuporanguenses, que residem aqui, moram e trabalham, e não são oportunistas que estão aqui só na hora de pedir voto”, afirmou.Pignatari também falou sobre o encerramento de seu ciclo como deputado estadual. Ele afirmou que está “pendurando as chuteiras” no cargo, mas deixou claro que pretende continuar atuando como homem público e mantendo sua relação com Votuporanga. “Fico muito feliz de estar encerrando um ciclo vitorioso na Assembleia Legislativa. Fui líder de partido, líder de governo, presidente da Assembleia, governador em exercício, então eu passei por todos os cargos possíveis e imagináveis”, declarou.Com o fim do período como deputado estadual no fim do ano, Pignatari destacou a trajetória que construiu na Assembleia Legislativa e afirmou que sua atuação pública não será encerrada com a saída do cargo.