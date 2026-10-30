Inscrições vão até 18 de novembro e seleção será por sorteio eletrônico, sem prova

publicado em 30/10/2026

Inscrições vão até 18 de novembro e seleção será por sorteio eletrônico, sem prova Foto: Divulgação

O Campus Votuporanga Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas até o dia 18 de novembro para preencher 40 vagas para o curso Técnico em Mecânica, voltado para o setor industrial. As aulas teóricas e práticas são no período da noite, de segunda a sexta-feira, e a formação dura 2 anos.As oportunidades são destinadas a estudantes que estejam cursando o Ensino Médio em outra escola e desejam realizar uma formação técnica concomitante, além de pessoas que já concluíram o ensino médio e buscam qualificação profissional para ingresso ou reposicionamento no mundo do trabalho.Inscrições online. As inscrições para o sorteio das vagas devem ser realizadas até 18/11 pelo portal do IFSP: www.ifsp.edu.br/ps2027csPara garantir a participação, o candidato precisa utilizar o próprio CPF e possuir uma conta de e-mail ativa. A taxa de inscrição é de R$ 30, com opção de pagamento via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário (GRU) até o dia 19 de novembro; já os candidatos que se enquadram nos requisitos para isenção do pagamento podem solicitar o benefício até 6 de novembro de 2026.Atendimento para dúvidas. Em caso de dúvidas, os interessados podem procurar a equipe do IFSP por e-mail ou por telefone/Whatsapp: cra.vtp@ifsp.edu.br ou 17 3426 6997Também há atendimento presencial na sala 7 do Bloco C. O IFSP Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, no Bairro Pozzobon.