Caso ocorreu por volta das 16h; ninguém ficou ferido Foto: A Cidade
Da redação
Um acidente envolvendo um carro e um ônibus causou lentidão no trânsito na tarde desta quinta-feira (29), na região central de Votuporanga. O caso ocorreu por volta das 16h na rua Paraíba, esquina com rua Minas Gerais.
Segundo informações, o ônibus escolar seguia na rua Paraíba sem nenhuma criança a bordo, quando no cruzamento em questão, ele acabou se chocando com um Fiat Uno de cor branca. O local é onde existia a antiga padaria Bela Votu.
Ninguém se feriu no choque, mas o airbag do carro acabou sendo acionado.