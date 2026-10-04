Foto: Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Com os números captados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação durante a apuração das eleições de 2026 em Votuporanga, Mega aparece na liderança entre os candidatos a deputado federal que fizeram campanha no município. O levantamento considera quatro seções eleitorais localizadas na CEM Geyner Rodrigues.
Mega soma 55 votos nas quatro seções acompanhadas. Em seguida aparecem Natielle Gama, com 42; Cabo Renato Abdala, com 42 votos; Motta, com 41; Fausto Pinato, com 27; e Edinho Araújo, com 10 votos.
Na disputa para deputado estadual, Danilo Campetti registra 156 votos e ocupa a primeira posição no levantamento realizado nas quatro seções. Débora Romani aparece em seguida, com 97 votos, enquanto João Paulo Rillo soma 72 e Itamar Borges registra 17 votos.
Os números são referentes exclusivamente às quatro seções eleitorais acompanhadas pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação e não representam, neste momento, o resultado total da votação em Votuporanga.
O Grupo Cidade de Comunicação mantém equipes acompanhando a apuração e captando os resultados de todas as sessões eleitorais de Votuporanga. Os dados serão atualizados conforme os números das demais seções forem registrados e conferidos.