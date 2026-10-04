Foto: A Cidade
Com os números captados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação durante a apuração das eleições de 2026 em Votuporanga, Mega aparece na liderança entre os candidatos a deputado federal que fizeram campanha no município. O levantamento considera quatro seções eleitorais localizadas na EE Sarah Arnold Barbosa.
Mega soma 191 votos nas quatro seções acompanhadas. Em seguida aparecem Motta, com 113; Cabo Renato Abdala, com 109 votos; Fausto Pinato, com 84; Natielle Gama, com 77; e Edinho Araújo, com 28 votos.
Na disputa para deputado estadual, Danilo Campetti registra 874 votos e ocupa a primeira posição no levantamento realizado nas 12 seções. Débora Romani aparece em seguida, com 441 votos, enquanto João Paulo Rillo soma 119 e Itamar Borges registra 92 votos.
Os números são referentes exclusivamente às quatro seções eleitorais acompanhadas pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação e não representam, neste momento, o resultado total da votação em Votuporanga.
O Grupo Cidade de Comunicação mantém equipes acompanhando a apuração e captando os resultados de todas as sessões eleitorais de Votuporanga. Os dados serão atualizados conforme os números das demais seções forem registrados e conferidos.